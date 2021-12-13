https://ria.ru/20211213/bezhentsy-1763447956.html

Власти Белоруссии убедили тысячи беженцев вернуться домой, заявил Лукашенко

Власти Белоруссии убедили тысячи беженцев вернуться домой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.12.2021

Власти Белоруссии убедили тысячи беженцев вернуться домой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики убедили несколько тысяч беженцев из стран Востока и Африки вернуться к себе на родину. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:08

2021-12-13T13:08

2021-12-13T13:47

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики убедили несколько тысяч беженцев из стран Востока и Африки вернуться к себе на родину.Как сообщило в понедельник агентство Sputnik, в интервью турецкой телерадиокомпании TRT глава белорусского государства отметил, что в телефонных разговорах с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал, что белорусская сторона "будет стараться убедить людей вернуться на родину, если кто-то захочет"."Мы свято выполняем это обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину. Поэтому мы обещанное мною выполняем", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "Европейский союз, который должен был хотя бы две тысячи человек забрать: семьи с детьми, которые сегодня находятся в этом импровизированном лагере, не сдвинулись ни на сантиметр". "Поэтому, если люди откажутся идти в Европу, мы будем убеждать их вернуться на родину. Если они предложат какие-то другие варианты, захотят остаться в Беларуси, у нас есть закон, и мы будем действовать строго по закону", - продолжил Лукашенко. "Я не сказал, что они могут остаться в Беларуси. Если они захотят остаться в Беларуси - мы будем работать строго по закону с ними", - подчеркнул он.При этом Лукашенко подчеркнул, что никого из беженцев не заставляют и не вынуждают покидать Белоруссию и возвращаться на родину. "Ни в коем случае. Это мною им обещано. Скажите мне хоть один факт и назовите того человека, которого принуждают выехать на родину, и я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут: они понимают, что, вернувшись обратно на родину, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае не гоним людей обратно", - констатировал он.В то же время, отметил глава белорусского государства, находящимся на белорусско-польской границе беженцам "рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой". "На улице зима, и вы видите какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат. И потом, мы же их постоянно обслуживаем: и торговля, и в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные мероприятия и заканчивая лечением, особенно детей. Нам это недешево обходится, поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем, но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой", - заявил Лукашенко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике, кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.

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https://ria.ru/20211212/migranty-1763329432.html

https://ria.ru/20211206/nato-1762364619.html

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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, александр лукашенко