https://ria.ru/20211213/bespilotnik-1763396754.html

В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков - РИА Новости, 13.12.2021

В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с самодельным взрывным... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:34

2021-12-13T09:34

2021-12-13T09:34

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с самодельным взрывным устройством, двигавшийся в направлении подконтрольного ЛНР города Славяносербск, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."В районе населенного пункта Славяносербск боевики 79-й бригады ВСУ в нарушение минских договоренностей применили беспилотный летательный аппарат типа Mavic-2, кустарно переделанный под ударный и оснащенный устройством для сброса взрывного устройства", - сообщил Филипоненко журналистам.Он уточнил, что при помощи станции подавления "Тритон М1" сотрудники Народной милиции ЛНР своевременно обнаружили и принудительно посадили беспилотник. По словам Филипоненко, БПЛА двигался в сторону Славяносербска, "предположительно, для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры". Представитель оборонного ведомства напомнил, что в октябре БПЛА украинских силовиков нанес удары по насосной станции и электроподстанции в районе Славяносербска."Взрывное устройство, обнаруженное на корпусе БПЛА, было уничтожено. С данными, изъятыми с беспилотника, работают наши специалисты", - добавил Филипоненко.

https://ria.ru/20211205/snaypery-1762289166.html

https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр