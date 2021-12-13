https://ria.ru/20211213/belgu-1763145731.html

Новый подход к созданию жаропрочных сплавов предложили в России

Новый подход к созданию жаропрочных сплавов предложили в России - РИА Новости, 13.12.2021

Новый подход к созданию жаропрочных сплавов предложили в России

Управлять механическими свойствами высокоэнтропийных сплавов научились специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:00

2021-12-13T09:00

2021-12-13T09:00

наука

технологии

белгород

белгородский государственный университет

российский научный фонд

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763146759_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c4a241c2b92c18a429aa24b53f837da1.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Управлять механическими свойствами высокоэнтропийных сплавов научились специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). По словам авторов, их подход позволит создать новый тип пластичных жаропрочных материалов для авиастроения и энергетики. Исследование опубликовано в журнале Materialia.Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы), как объяснили ученые БелГУ, — сплавы без единой основы, состоящие из нескольких металлов в примерно равных количествах. Например, ВЭСы на основе тугоплавких металлов за счет сочетания характеристик атомов разных элементов демонстрируют уникальные механические свойства при повышенных температурах.Благодаря этому тугоплавкие ВЭСы могут быть востребованы при изготовлении деталей (дисков, лопаток, колец) горячей части газотурбинных двигателей для авиации и энергетики. Однако их широкое применение тормозит то, что большинство таких сплавов обладают простой структурой, не позволяющей управлять их свойствами.Ученые лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ "БелГУ" предложили новый подход к разработке тугоплавких ВЭСов. По их словам, найденный ими микроструктурный дизайн позволяет получать более сбалансированные механические свойства в таких сплавах, приближая их практическое применение.Как объяснили специалисты университета, такой "инвертированный" микроструктурный дизайн позволяет получать уникальные для тугоплавких ВЭСов механические свойства. Подобный принцип может быть реализован и для других сплавов, надеются ученые.Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 19-79-30066. Следующие шаги научного коллектива будут направлены на создание новых тугоплавких ВЭСов и улучшение их свойств в соответствии с приоритетным направлением стратегии развития НИУ "БелГУ" в рамках программы Правительства РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20210623/misis-1738091205.html

https://ria.ru/20201117/obrazovanie-1584864302.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, белгород, белгородский государственный университет, российский научный фонд, навигатор абитуриента, университетская наука, россия