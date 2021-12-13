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ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях пандемии для полумиллиарда человек
В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек - РИА Новости, 13.12.2021
ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях пандемии для полумиллиарда человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T02:31
2021-12-13T02:35
распространение коронавируса
в мире
всемирный банк
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.
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в мире, всемирный банк, воз, коронавирус covid-19
02:31 13.12.2021 (обновлено: 02:35 13.12.2021)
 
В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек

ВОЗ и ВБ: 500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19

© РИА Новости / Михаил ТургиевБездомные на улицах Сан-Франциско
Бездомные на улицах Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.

"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", — указывается в публикации.

ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

"Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.
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Распространение коронавирусаВ миреВсемирный банкВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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