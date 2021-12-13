https://ria.ru/20211213/bednost-1763385126.html

ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях пандемии для полумиллиарда человек

В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек - РИА Новости, 13.12.2021

ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях пандемии для полумиллиарда человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T02:31

2021-12-13T02:31

2021-12-13T02:35

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.ВОЗ и Всемирный Банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.

https://ria.ru/20211203/bednost-1762110612.html

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в мире, всемирный банк, воз, коронавирус covid-19