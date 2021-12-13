https://ria.ru/20211213/baltika-1763530628.html
В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян
В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян - РИА Новости, 13.12.2021
В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян
Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух судов, которые столкнулись в ночь на понедельник у берегов королевства, управляли в состоянии... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:22
2021-12-13T18:22
2021-12-13T18:27
в мире
швеция
балтийское море
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух судов, которые столкнулись в ночь на понедельник у берегов королевства, управляли в состоянии алкогольного опьянения, сообщает служба береговой охраны.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы."Береговая охрана проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе в том, что судном могли управлять в состоянии алкогольного опьянения", - приводятся в сообщении слова руководителя предварительного расследования Юнатана Толина.Также сообщается, что перевернувшееся судно отбуксировано к берегу для проведения на нем поисковых работ, а также для предупреждения разливов топлива.
https://ria.ru/20211213/pogibshiy-1763526775.html
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в мире, швеция, балтийское море
18:22 13.12.2021 (обновлено: 18:27 13.12.2021)
В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян
Береговая охрана Швеции заподозрила, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян