https://ria.ru/20211213/baltika-1763530628.html

В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян

В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян - РИА Новости, 13.12.2021

В Швеции заподозрили, что рулевой одного из судов при ЧП в море был пьян

Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух судов, которые столкнулись в ночь на понедельник у берегов королевства, управляли в состоянии... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:22

2021-12-13T18:22

2021-12-13T18:27

в мире

швеция

балтийское море

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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух судов, которые столкнулись в ночь на понедельник у берегов королевства, управляли в состоянии алкогольного опьянения, сообщает служба береговой охраны.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы."Береговая охрана проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе в том, что судном могли управлять в состоянии алкогольного опьянения", - приводятся в сообщении слова руководителя предварительного расследования Юнатана Толина.Также сообщается, что перевернувшееся судно отбуксировано к берегу для проведения на нем поисковых работ, а также для предупреждения разливов топлива.

https://ria.ru/20211213/pogibshiy-1763526775.html

швеция

балтийское море

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в мире, швеция, балтийское море