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Бакингем: стратегия Coca-Cola в России – развитие инклюзивного общества

Бакингем: стратегия Coca-Cola в России – развитие инклюзивного общества - РИА Новости, 13.12.2021

Бакингем: стратегия Coca-Cola в России – развитие инклюзивного общества

О политике социальной ответственности компании Coca-Cola в России, ее вкладе в развитие Специальной Олимпиады и инклюзивного общества в стране рассказывает... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:37

2021-12-13T15:37

2021-12-13T15:37

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О политике социальной ответственности компании Coca-Cola в России, ее вкладе в развитие Специальной Олимпиады и инклюзивного общества в стране рассказывает генеральный директор ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг" Энди Бакингем.— Coca-Cola выступила партнером социальной повестки форума "МыВместе", прошедшего в Москве 2-5 декабря. Что компания вкладывает в понятие социальная ответственность?— Социальная ответственность — это вклад компаний в решение значимых социальных проблем, она является частью стратегии устойчивого развития Coca-Cola в России.Стратегия компании уже много лет направлена на создание устойчивого будущего и призвана менять жизни людей и сообществ в регионах присутствия к лучшему. Coca-Cola в России вложила уже более 5,5 миллиардов рублей в социальное развитие нашей страны.Существуют локальные темы, которые для нас особенно важны - например, проблема социальной изоляции людей с ментальными расстройствами. Это отдельное направление работы для нас в России: мы строим инклюзивную инфраструктуру и расширяем возможности для социализации людей с особыми потребностями. Большим шагом в этом направлении является проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые наша страна впервые примет в 2023 году в Казани. Они объединят более 2 тысяч спортсменов из более, чем 100 стран. Coca-Cola является партнером-основателем Special Olympics International с 1968 года.— Как еще Coca-Cola поддерживает инклюзивные инициативы в России?— Наша работа по развитию в стране инклюзивного общества направлена на создание доступной инфраструктуры и безбарьерной среды, развитие инклюзивного спорта, создание возможностей для профессиональной и социальной реализации людей с особенностями развития.Например, мы строим инклюзивные футбольные игровые парки для детей и подростков совместно с Фондом "Обнаженные сердца". Уже открыто 13 таких парков в разных городах. Компания также проводит юнифайд-матчи, где в одной команде участвуют атлеты с особенностями развития и без, и реализует программу "Юнифайд лидерство". Атлеты с особенностями ментального развития привлекаются к работе на крупных спортивных соревнованиях, партнером которых выступает Coca-Cola. Например, матчах Евро-2020, прошедших в Санкт-Петербурге, и на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, состоявшемся в Москве.На форуме "Мы вместе" мы также сотрудничали со Специальной Олимпиадой. У нас была общая сессия, посвященная инклюзивному трудоустройству.— Какими вы в целом видите перспективы развития инклюзивного общества в России?— У России есть большой потенциал развития инклюзивного общества - от учебных заведений до бизнеса и спорта. Одно то, что мы принимаем Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, уже свидетельствует о многом. Самое главное — это продолжать развивать эффективное партнёрство государства, НКО и бизнеса.— Как инклюзивный спорт и движение Специальной Олимпиады способствуют развитию инклюзивного общества?— Мы верим, что спорт обладает уникальной объединяющей силой. Спортивные мероприятия показывают обществу: когда мы вместе, преград не существует. Они также дают возможность спортсменам с особыми потребностями проявить свой потенциал, завести друзей, социализироваться. А нас учат принимать и открывать им сердца. Мы считаем, что это важный шаг на пути к инклюзивному обществу.Как я уже говорил, в рамках сотрудничества со Специальной Олимпиадой мы также реализуем программу "Юнифайд лидерство". Она направлена на создание инклюзивного спортивного сообщества и дает специальным атлетам возможность реализовать лидерский потенциал. В 2021 году все юнифайд-пары, подавшие заявки, а их было более 50, получили возможность реализовать свои проекты в 27 регионах России. Благодаря поддержке Coca-Cola, каждой паре будут выделены средства на покупку необходимого инвентаря и реализацию проекта.— Много ли в России атлетов с особенностями развития? Каким образом Специальная Олимпиада помогает им?— В России, как и в любой другой стране мира, немало людей с ограниченными возможностями. Около 130 тысяч атлетов участвуют в движении Специальной Олимпиады в России. Помимо того, что Олимпиада – это площадка, на которой они могут самореализоваться, она также создает для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и их семей пространство для общения – настоящее комьюнити. Также она помогает привлечь внимание к людям с особенностями развития и показывает необходимость построения инклюзивного общества.— В играх Специальной Олимпиады нет зачётной таблицы, то есть на будущих играх в Казани 2023 года атлеты не получат призовые места. Тогда зачем им принимать участие в соревнованиях?— Несмотря на то, что в названии есть слово "Олимпиада", здесь не спортивный дух важен, а адаптация людей. В Специальной Олимпиаде нет командного зачёта, нет медального зачёта. Это всё для социализации, для того, чтобы люди с особенностями почувствовали себя на равных с обычными людьми. И девиз Специальной Олимпиады звучит так: "Дайте мне возможность попытаться выиграть, а если я не выиграю, то пусть я буду смелым в своей попытке".— Видите ли вы возможности для интеграции людей с особенностями развития в бизнес?—Мы верим, что в перспективе это будет возможно. Вместе с фондом “Обнаженные сердца” мы запустили программу по сопровождаемому трудоустройству. Трудоустройство дает людям с особенностями развития возможность реализовать профессиональный потенциал и продуктивно участвовать в повседневной жизни общества, а также быть экономически независимыми. Понимая, что нам необходима системная работа по внедрению механизмов, расширяющих возможность профессиональной реализации людей с особенностями развития, мы запустили трехлетний проект по сопровождаемому трудоустройству. Его идея заключается в разработке универсальной методологии профессиональной ориентации и трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими особенностями интеллектуального развития. Совместными усилиями мы хотим создать алгоритмы, которые позволят и нам, и бизнесу в целом, трудоустраивать больше людей с особенностями развития.— В рамках форума вы запустили инклюзивный караван. В чем суть этой инициативы?— "Рождественский караван Coca-Cola" – традиционный социальный новогодний проект компании в России, проходящий по всей территории страны: от Санкт-Петербурга до Владивостока. С 2018 года Рождественский караван проводится в поддержку развития инклюзивного общества, где все люди, вне зависимости от ментальных, сенсорных или физических особенностей, имеют равные возможности для комфортной и счастливой жизни. В 2021 году партнером каравана выступает Специальная Олимпиада России - присоединившиеся к нему участники выражают свою поддержку атлетам с особенностями развития. Чтобы принять участие в караване, необходимо делать любую физическую активность в период с 3 декабря по 28 декабря и фиксировать ее в приложении каравана. Энергия от физической активности участников будет преобразована в энергию для движения каравана, онлайн маршрут которого пройдет через 10 городов (Владивостоке, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва).Когда караван финиширует, Coca-Cola в России переведет в поддержку региональных центров Специальной Олимпиады в России благотворительный взнос. Пожертвование будет произведено от лица всех участников каравана. Таким образом, будет сделан важный объединяющий шаг в построении инклюзивного общества в России.— Можете ли вы рассказать о главных итогах года и планах на следующий?— Завершающийся год для Coca-Cola в России был успешным. Началось восстановление после пандемии. Все категории выросли на двузначные цифры. Основным драйвером газированных напитков стала Coca-Cola. Schweppes также продолжает демонстрировать высокий рост — более 60%. Компания держит курс на увеличение напитков со сниженным содержанием сахара или без сахара. В портфеле компании 21 бренд, мы продолжим его расширять.

https://ria.ru/20211006/biznes-1752995260.html

https://ria.ru/20211203/karavan-1761999796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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