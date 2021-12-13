https://ria.ru/20211213/avtoturizm-1763485402.html
Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие
Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие - РИА Новости, 13.12.2021
Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие
Ведущие продолжают рассказывать о переоцененных направлениях для автопутешествия. Далеко не все из разрекламированных городов действительно заслуживают внимания. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
2021-12-13T14:00
2021-12-13T14:00
2021-12-13T15:31
не роскошь
путешествия
авто
маршруты - туризм
туризм
подкаст
ян хайцеэр
куда поехать в выходные
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Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие
Ведущие продолжают рассказывать о переоцененных направлениях для автопутешествия. Далеко не все из разрекламированных городов действительно заслуживают внимания. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
audio/mpeg
Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие
Ведущие продолжают рассказывать о переоцененных направлениях для автопутешествия. Далеко не все из разрекламированных городов действительно заслуживают внимания. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, авто, маршруты - туризм, туризм, подкаст, ян хайцеэр, куда поехать в выходные, куда поехать, антон шапарин, аудио
14:00 13.12.2021 (обновлено: 15:31 13.12.2021)
Не верим рекламе: города, в которые пока не стоит ехать в путешествие
Ведущие продолжают рассказывать о переоцененных направлениях для автопутешествия. Далеко не все из разрекламированных городов действительно заслуживают внимания. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?