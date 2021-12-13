https://ria.ru/20211213/avtobus-1763392130.html

На Колыме возобновили междугороднее автобусное сообщение

На Колыме возобновили междугороднее автобусное сообщение - РИА Новости, 13.12.2021

На Колыме возобновили междугороднее автобусное сообщение

Автотранспортники в понедельник возобновили автобусное сообщение в отдаленные населенные пункты Магаданской области, прерванное на неделю из-за экстремальных... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:33

2021-12-13T08:33

2021-12-13T08:33

общество

магаданская область

магадан

сусуман

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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Автотранспортники в понедельник возобновили автобусное сообщение в отдаленные населенные пункты Магаданской области, прерванное на неделю из-за экстремальных морозов, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.В центральных районах Магаданской области почти неделю держались морозы в минус 50 градусов и ниже. Власти отменяли занятия в школах, прервалось автобусное сообщение между Магаданом и Сусуманом, Мяунджей, Омсукчаном, Сеймчаном и Синегорьем."Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области информирует о возобновлении с 13 декабря 2021 года движения автобусов по всем межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Магаданской области, ранее отмененным из-за наступления температуры ниже 50 градусов Цельсия. Билеты на автобусы можно приобрести в пунктах продажи и на сайте Федеральной транспортной системы", - сообщает ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/pogoda-1763121720.html

магаданская область

магадан

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общество, магаданская область, магадан, сусуман