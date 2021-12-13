https://ria.ru/20211213/avstraliya-1763393247.html
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц - РИА Новости, 13.12.2021
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц
Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:03
2021-12-13T09:03
2021-12-13T09:03
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южная корея
мун чжэ ин
скотт моррисон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.
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в мире, египет, норвегия, финляндия, австралия, южная корея, мун чжэ ин, скотт моррисон
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству самоходных гаубиц
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Правительство Австралии
объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей
на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.
Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.
Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.
Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.
Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.