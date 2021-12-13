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Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц - РИА Новости, 13.12.2021
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц
Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:03
2021-12-13T09:03
в мире
египет
норвегия
финляндия
австралия
южная корея
мун чжэ ин
скотт моррисон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211130/zakharova-1761382573.html
египет
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финляндия
австралия
южная корея
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в мире, египет, норвегия, финляндия, австралия, южная корея, мун чжэ ин, скотт моррисон
09:03 13.12.2021
 
Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц

Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству самоходных гаубиц

© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis RamirezАвстралийские военнослужащие
Австралийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis Ramirez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.
Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.
Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.
Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.
Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 08:32
Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии
 
В миреЕгипетНорвегияФинляндияАвстралияЮжная КореяМун Чжэ ИнСкотт Моррисон
 
 
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