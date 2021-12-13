https://ria.ru/20211213/avstraliya-1763393247.html

Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц

Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц - РИА Новости, 13.12.2021

Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц

Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:03

2021-12-13T09:03

2021-12-13T09:03

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австралия

южная корея

мун чжэ ин

скотт моррисон

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211130/zakharova-1761382573.html

египет

норвегия

финляндия

австралия

южная корея

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в мире, египет, норвегия, финляндия, австралия, южная корея, мун чжэ ин, скотт моррисон