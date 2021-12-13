Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/assanzh-1763576131.html
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа - РИА Новости, 13.12.2021
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Пикет с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, сводный брат Ассанжа... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T23:07
2021-12-13T23:10
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
лондон
великобритания
джо байден
джулиан ассанж
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости. Пикет с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, сводный брат Ассанжа призвал американскую администрацию оставить в покое Джулиана, известная американская актриса Сьюзан Сэрэндон, наоборот, не видит смысла обращаться к американскому правительству.Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - направлено министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей.Как заявил РИА Новости сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо. "Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, брат основателя Wikileaks указал: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование"."Было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США", - заявила РИА Новости в свою очередь американская киноактриса Сьюзан Сэрэндон в ответ на вопрос, должны ли страны помочь предотвратить экстрадицию Ассанжа в США."Потому что США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они делают хорошо свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как от делается", - добавила она.Говоря о том, есть ли у нее какой-либо призыв к властям США, актриса отметила, что у властей США нет заинтересованности в том, чтобы прислушиваться к призывам."Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали. Так что я не думаю, что есть смысл", - сказал она.По мнению Сэрэндон, апеллировать надо к журналистскому сообществу. "Это их будущее на кону. Я бы просто призывала к людям, потому что не вижу смысла обращаться к правительству", - добавила она.В пикете из пары десятков человек принял также участие один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс."Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании", - сказал Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.Собравшиеся принесли плакаты с надписями "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика - не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".
https://ria.ru/20211212/insult-1763315675.html
https://ria.ru/20211213/assanzh-1763427488.html
сша
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdf3d555306e8b34c7877fb64e5a26cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, великобритания, джо байден, джулиан ассанж, wikileaks, pink floyd
23:07 13.12.2021 (обновлено: 23:10 13.12.2021)
 
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Основатель Pink Floyd Уотерс и актриса Сэрэндон выступили в Нью-Йорке в поддержку Ассанжа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости. Пикет с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, сводный брат Ассанжа призвал американскую администрацию оставить в покое Джулиана, известная американская актриса Сьюзан Сэрэндон, наоборот, не видит смысла обращаться к американскому правительству.
Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - направлено министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей.
Как заявил РИА Новости сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо. "Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.
Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, брат основателя Wikileaks указал: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование".
"Было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США", - заявила РИА Новости в свою очередь американская киноактриса Сьюзан Сэрэндон в ответ на вопрос, должны ли страны помочь предотвратить экстрадицию Ассанжа в США.
"Потому что США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они делают хорошо свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как от делается", - добавила она.
Говоря о том, есть ли у нее какой-либо призыв к властям США, актриса отметила, что у властей США нет заинтересованности в том, чтобы прислушиваться к призывам.
Стелла Моррис во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 03:12
Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме, заявила его невеста
"Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали. Так что я не думаю, что есть смысл", - сказал она.
По мнению Сэрэндон, апеллировать надо к журналистскому сообществу. "Это их будущее на кону. Я бы просто призывала к людям, потому что не вижу смысла обращаться к правительству", - добавила она.
В пикете из пары десятков человек принял также участие один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании", - сказал Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.
Собравшиеся принесли плакаты с надписями "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика - не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
12:02
Дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США, заявили в Пекине
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЛондонВеликобританияДжо БайденДжулиан АссанжWikiLeaksPink Floyd
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
23:05Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности
23:00Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями
22:58Умер скульптор Николай Селиванов
Лента новостейМолния
Как спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал АссанжаНовак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасностиПольша пригрозила Белоруссии новыми санкциямиУмер скульптор Николай Селиванов