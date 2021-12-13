https://ria.ru/20211213/assanzh-1763576131.html

Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа - РИА Новости, 13.12.2021

Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Пикет с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, сводный брат Ассанжа... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T23:07

2021-12-13T23:07

2021-12-13T23:10

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

великобритания

джо байден

джулиан ассанж

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости. Пикет с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, сводный брат Ассанжа призвал американскую администрацию оставить в покое Джулиана, известная американская актриса Сьюзан Сэрэндон, наоборот, не видит смысла обращаться к американскому правительству.Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - направлено министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей.Как заявил РИА Новости сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо. "Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, брат основателя Wikileaks указал: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование"."Было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США", - заявила РИА Новости в свою очередь американская киноактриса Сьюзан Сэрэндон в ответ на вопрос, должны ли страны помочь предотвратить экстрадицию Ассанжа в США."Потому что США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они делают хорошо свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как от делается", - добавила она.Говоря о том, есть ли у нее какой-либо призыв к властям США, актриса отметила, что у властей США нет заинтересованности в том, чтобы прислушиваться к призывам."Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали. Так что я не думаю, что есть смысл", - сказал она.По мнению Сэрэндон, апеллировать надо к журналистскому сообществу. "Это их будущее на кону. Я бы просто призывала к людям, потому что не вижу смысла обращаться к правительству", - добавила она.В пикете из пары десятков человек принял также участие один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс."Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании", - сказал Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.Собравшиеся принесли плакаты с надписями "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика - не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".

https://ria.ru/20211212/insult-1763315675.html

https://ria.ru/20211213/assanzh-1763427488.html

сша

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, великобритания, джо байден, джулиан ассанж, wikileaks, pink floyd