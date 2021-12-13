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Дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США, заявили в Пекине
Дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США, заявили в Пекине - РИА Новости, 13.12.2021
Дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США, заявили в Пекине
Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полной мере разоблачило двойные стандарты США в вопросе свободы слова и прессы, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:02
2021-12-13T12:02
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
китай
джулиан ассанж
wikileaks
мид кнр
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полной мере разоблачило двойные стандарты США в вопросе свободы слова и прессы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - направлено министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей."Дело Ассанжа в полной мере раскрыло двойные стандарты США в отношении свободы слова и свободы печати. Кажется, что любой может пользоваться свободой слова и печати, за исключением свободы критиковать и разоблачать преступления и злодеяния, совершаемые США, в противном случае можно оказаться в тюрьме, как Ассанж", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что, "когда США снова начнут во весь голос кричать о защите свободы слова и прессы, люди будут ассоциировать это с судьбой Ассанжа".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, китай, джулиан ассанж, wikileaks, мид кнр
12:02 13.12.2021
 
Дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США, заявили в Пекине

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь: дело Ассанжа разоблачило двойные стандарты США

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полной мере разоблачило двойные стандарты США в вопросе свободы слова и прессы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - направлено министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей.
"Дело Ассанжа в полной мере раскрыло двойные стандарты США в отношении свободы слова и свободы печати. Кажется, что любой может пользоваться свободой слова и печати, за исключением свободы критиковать и разоблачать преступления и злодеяния, совершаемые США, в противном случае можно оказаться в тюрьме, как Ассанж", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что, "когда США снова начнут во весь голос кричать о защите свободы слова и прессы, люди будут ассоциировать это с судьбой Ассанжа".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Стелла Моррис во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 03:12
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В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАКитайДжулиан АссанжWikiLeaksМИД КНР
 
 
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