https://ria.ru/20211213/apple-1763424374.html

В Польше Apple заподозрили в недобросовестной конкуренции

В Польше Apple заподозрили в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 13.12.2021

В Польше Apple заподозрили в недобросовестной конкуренции

Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK) Польши начало разбирательство в отношении Apple по подозрению в недобросовестной конкуренции, говорится... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:46

2021-12-13T11:46

2021-12-13T11:46

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK) Польши начало разбирательство в отношении Apple по подозрению в недобросовестной конкуренции, говорится в сообщении польского регулятора."Директор UOKiK Томаш Хрустный инициировал разбирательство в связи с изменением политики конфиденциальности и обработки персональных данных на устройствах Apple. Это относится ко всем продуктам с операционными системами: iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 и их более поздним версиям", - говорится в сообщении."На основании анализируемого изменения были расширены обязанности по получению приложениями разрешения на отслеживание активности пользователей. На практике это означает, что в операционных системах iOS значительно ограничена возможность получения персональных данных для отправки персонализированной рекламы сторонними приложениями", - отметили в UOKiK."Однако это не означает, что информация о пользователях перестала собираться и они не получают персонализированную рекламу. В то же время возникли сомнения в том, что установленные Apple правила не предназначались для продвижения собственного рекламного сервиса Apple Search Ads, что может нарушить правила конкуренции", - завил польский регулятор."Деятельность цифровых гигантов бросает вызов антимонопольным ведомствам по всему миру. В нашем разбирательстве мы хотим увидеть, могут ли действия Apple служить устранению конкурентов на рынке персонализированных рекламных услуг для улучшения продажи собственного сервиса", - заявил директор UOKiK.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211210/apple-1763086058.html

https://ria.ru/20211206/apple-1762338938.html

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