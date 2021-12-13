https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763536286.html

В Госдуме выступили против уголовной ответственности для антипрививочников

В Госдуме выступили против уголовной ответственности для антипрививочников - РИА Новости, 13.12.2021

В Госдуме выступили против уголовной ответственности для антипрививочников

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин считает, что думские фракции КПРФ и "Единой России" не поддержат РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:49

2021-12-13T18:49

2021-12-13T21:54

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин считает, что думские фракции КПРФ и "Единой России" не поддержат идею ввести в РФ уголовную и административную ответственность для противников вакцинации, если поступит такая инициатива.Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от ЕР Олег Матвейчев считает возможным введении в РФ уголовной или административной ответственности для антипрививочников."Вакцинация – это добровольный выбор человека. С моей точки зрения, вводить такую уголовную ответственность – это нарушение закона. Во всяком случае, мы будем резко против этого, но, я думаю, что общество тоже будет резко против, даже те, кто является сторонниками вакцинации", - сказал РИА Новости Афонин.По его словам, фракция КПРФ в Госдуме в случае получения на рассмотрение соответствующей инициативы также не станет ее поддерживать."Я буду против, если будет такая инициатива. Фракция (КПРФ) будет против, я думаю, что и ЕР не поддержит, потому что это тогда будет совершенно серьезная норма, которая, с моей точки зрения, нарушает Конституцию, свободу и права граждан. Вместо того, чтобы "закручивать гайки", необходимо вести разъяснительную работу и убеждать, а не заставлять", - добавил депутат.

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