18:49 13.12.2021 (обновлено: 21:54 13.12.2021)
В Госдуме выступили против уголовной ответственности для антипрививочников
В Госдуме раскритиковали возможность введения уголовной ответственности для антиваксеров
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин считает, что думские фракции КПРФ и "Единой России" не поддержат идею ввести в РФ уголовную и административную ответственность для противников вакцинации, если поступит такая инициатива.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от ЕР Олег Матвейчев считает возможным введении в РФ уголовной или административной ответственности для антипрививочников.
"Вакцинация – это добровольный выбор человека. С моей точки зрения, вводить такую уголовную ответственность – это нарушение закона. Во всяком случае, мы будем резко против этого, но, я думаю, что общество тоже будет резко против, даже те, кто является сторонниками вакцинации", - сказал РИА Новости Афонин.
По его словам, фракция КПРФ в Госдуме в случае получения на рассмотрение соответствующей инициативы также не станет ее поддерживать.
"Я буду против, если будет такая инициатива. Фракция (КПРФ) будет против, я думаю, что и ЕР не поддержит, потому что это тогда будет совершенно серьезная норма, которая, с моей точки зрения, нарушает Конституцию, свободу и права граждан. Вместо того, чтобы "закручивать гайки", необходимо вести разъяснительную работу и убеждать, а не заставлять", - добавил депутат.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от ЕР Олег Матвейчев считает возможным введении в РФ уголовной или административной ответственности для антипрививочников.
"Вакцинация – это добровольный выбор человека. С моей точки зрения, вводить такую уголовную ответственность – это нарушение закона. Во всяком случае, мы будем резко против этого, но, я думаю, что общество тоже будет резко против, даже те, кто является сторонниками вакцинации", - сказал РИА Новости Афонин.
По его словам, фракция КПРФ в Госдуме в случае получения на рассмотрение соответствующей инициативы также не станет ее поддерживать.
"Я буду против, если будет такая инициатива. Фракция (КПРФ) будет против, я думаю, что и ЕР не поддержит, потому что это тогда будет совершенно серьезная норма, которая, с моей точки зрения, нарушает Конституцию, свободу и права граждан. Вместо того, чтобы "закручивать гайки", необходимо вести разъяснительную работу и убеждать, а не заставлять", - добавил депутат.