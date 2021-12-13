https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html
Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста
Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста - РИА Новости, 13.12.2021
Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста
Екатерина Андреева призвала в социальных сетях перестать расстраиваться из-за возраста. Телеведущая посоветовала забыть это слово. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:40
2021-12-13T14:40
2021-12-13T14:40
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екатерина андреева
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Екатерина Андреева призвала в социальных сетях перестать расстраиваться из-за возраста. Телеведущая посоветовала забыть это слово.В этом году ведущей исполнилось 60 лет. Каждый раз она удивляет пользователей своим моложавым видом, который, по мнению большинства, не соответствует цифре в паспорте.Андреева регулярно занимается фитнесом: опубликованная фотография стала тому подтверждением – ведущая позировала в бассейне. Она отметила, что завистливые люди часто выглядят не лучшим образом."Злые, завистливые, подлые, грубые и тому подобные — это всегда сопутствующие характеристики не очень хорошо выглядящих людей. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится", – отметила Екатерина.Ранее подробностями своего похудения поделилась Лолита Милявская. Она сказала, что секрет хорошей фигуры – в грамотном эндокринологе.
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знаменитости, екатерина андреева, шоу-бизнес
Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста
Екатерина Андреева в социальных сетях призвала перестать расстраиваться из-за возраста
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости
. Екатерина Андреева призвала в социальных сетях перестать расстраиваться из-за возраста. Телеведущая посоветовала
забыть это слово.
"Мой лайфхак – забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: "А сколько кому-то там лет?". Да нисколько! Время – понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел?" – написала Екатерина.
В этом году ведущей исполнилось 60 лет. Каждый раз она удивляет пользователей своим моложавым видом, который, по мнению большинства, не соответствует цифре в паспорте.
"Это прям звучит, как реклама к "Матрице". Возраста нет! И вы, Катенька, тому огромный пример", – написали в комментариях.
Андреева регулярно занимается фитнесом: опубликованная фотография стала тому подтверждением – ведущая позировала в бассейне. Она отметила, что завистливые люди часто выглядят не лучшим образом.
"Злые, завистливые, подлые, грубые и тому подобные — это всегда сопутствующие характеристики не очень хорошо выглядящих людей. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится", – отметила Екатерина.
Ранее подробностями своего похудения поделилась Лолита Милявская. Она сказала
, что секрет хорошей фигуры – в грамотном эндокринологе.