https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html

Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста

Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста - РИА Новости, 13.12.2021

Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста

Екатерина Андреева призвала в социальных сетях перестать расстраиваться из-за возраста. Телеведущая посоветовала забыть это слово. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:40

2021-12-13T14:40

2021-12-13T14:40

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екатерина андреева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Екатерина Андреева призвала в социальных сетях перестать расстраиваться из-за возраста. Телеведущая посоветовала забыть это слово.В этом году ведущей исполнилось 60 лет. Каждый раз она удивляет пользователей своим моложавым видом, который, по мнению большинства, не соответствует цифре в паспорте.Андреева регулярно занимается фитнесом: опубликованная фотография стала тому подтверждением – ведущая позировала в бассейне. Она отметила, что завистливые люди часто выглядят не лучшим образом."Злые, завистливые, подлые, грубые и тому подобные — это всегда сопутствующие характеристики не очень хорошо выглядящих людей. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится", – отметила Екатерина.Ранее подробностями своего похудения поделилась Лолита Милявская. Она сказала, что секрет хорошей фигуры – в грамотном эндокринологе.

https://ria.ru/20211213/dolina-1763425230.html

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знаменитости, екатерина андреева, шоу-бизнес