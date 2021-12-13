https://ria.ru/20211213/ananasy-1763578342.html

Двум группам людей нельзя есть ананасы

Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы - РИА Новости, 13.12.2021

Двум группам людей нельзя есть ананасы

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" назвала два условия, при которых следует отказаться от употребления в пищу ананасов. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T23:21

2021-12-13T23:21

2021-12-13T23:21

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" назвала два условия, при которых следует отказаться от употребления в пищу ананасов.Одно из них — повышенная кислотность желудка. Медик объяснила, что в ананасах содержатся органические кислоты, способные раздражать слизистую. Соломатина призвала отказаться от этого фрукта, если болезнь находится в стадии обострения.Второе противопоказание — аллергическая реакция."Ананас – это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью", — пояснила диетолог.Также она назвала рекомендуемую порцию тропического фрукта: 100 граммов для взрослого и 50 — для ребенка.Среди полезных свойств ананаса она отметила содержание витаминов C и B, что помогает защитить иммунитет от вирусных и бактериальных инфекций, а также поддержать нервную систему. Фрукт также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Кроме того, растение полезно для профилактики атеросклероза — ананасы разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, подытожила Соломатина.

https://rsport.ria.ru/20211213/schitovidka-1763381746.html

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общество, елена соломатина