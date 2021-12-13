https://ria.ru/20211213/aleksey-pushkov-1763486112.html

Пресс-конференция председателя Комиссии СФ по информполитике А. Пушкова

Пресс-конференция председателя Комиссии СФ по информполитике А. Пушкова - РИА Новости, 13.12.2021

Пресс-конференция председателя Комиссии СФ по информполитике А. Пушкова

16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея ПУШКОВА.

2021-12-13T15:29

2021-12-13T15:29

2021-12-13T15:29

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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о работе Комиссии в 2021 году; особое внимание будет уделено теме актуальных вызовов информационной среды, а также инициативам по защите исторической правды. Также будут подведены внешнеполитические итоги уходящего года и дана оценка ключевым событиям.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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