Пресс-конференция председателя Комиссии СФ по информполитике А. Пушкова
16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея ПУШКОВА.
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В рамках мероприятия речь пойдет о работе Комиссии в 2021 году; особое внимание будет уделено теме актуальных вызовов информационной среды, а также инициативам по защите исторической правды. Также будут подведены внешнеполитические итоги уходящего года и дана оценка ключевым событиям.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет о работе Комиссии в 2021 году; особое внимание будет уделено теме актуальных вызовов информационной среды, а также инициативам по защите исторической правды. Также будут подведены внешнеполитические итоги уходящего года и дана оценка ключевым событиям.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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