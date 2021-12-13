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Актриса, сыгравшая главную роль в "Кике" Альмодовара, найдена мертвой
Актриса, сыгравшая главную роль в "Кике" Альмодовара, найдена мертвой - РИА Новости, 13.12.2021
Актриса, сыгравшая главную роль в "Кике" Альмодовара, найдена мертвой
Актриса Вероника Форке найдена мертвой в своем доме в Мадриде, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:59
2021-12-13T16:59
2021-12-13T16:59
культура
педро альмодовар
мадрид (город)
новости культуры
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МАДРИД, 13 дек – РИА Новости. Актриса Вероника Форке найдена мертвой в своем доме в Мадриде, сообщает газета Mundo.Тело актрисы было обнаружено сотрудниками скорой помощи, которые не смогли ее спасти, уточняет издание. Также сообщается, что в последнее время Форке часто жаловалась на депрессию.Вероника Форке трижды была удостоена премии "Гойя" – за лучшую женскую роль в фильме "Кика" (1994) Педро Альмодовара и "Веселой жизни" (1987) Фернандо Коломо, за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Год пробуждения" (1987) Фернандо Труэбы.
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педро альмодовар, мадрид (город), новости культуры, кино и сериалы
Актриса, сыгравшая главную роль в "Кике" Альмодовара, найдена мертвой
Испанская актриса, сыгравшая главную роль в "Кике" Альмодовара, найдена мертвой
МАДРИД, 13 дек – РИА Новости. Актриса Вероника Форке найдена мертвой в своем доме в Мадриде, сообщает газета Mundo.
Тело актрисы было обнаружено сотрудниками скорой помощи, которые не смогли ее спасти, уточняет издание. Также сообщается, что в последнее время Форке часто жаловалась на депрессию.
Вероника Форке трижды была удостоена премии "Гойя" – за лучшую женскую роль в фильме "Кика" (1994) Педро Альмодовара и "Веселой жизни" (1987) Фернандо Коломо, за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Год пробуждения" (1987) Фернандо Труэбы.