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На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР
На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР - РИА Новости, 13.12.2021
На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР
Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:15
2021-12-13T23:33
политика
украина
ссср
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верховная рада украины
мид украины
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".Как заявил дипломат, распределение имущества Советского Союза регулирует Договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу от 1991 года. Согласно документу, Киеву полагалось 16,34 процента собственности распавшегося государства, уточнил он.Николенко отметил, что в 1994 году Россия и Украина подписали "соглашение о нулевом варианте". По нему Москва выплачивала долю Украины во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. В то же время Киев должен был отдать соседней стране свою часть в активах Советского Союза на момент его распада.По словам спикера, Россия "не предоставила" информацию о стоимости украинского имущества, из-за этого сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. В связи с этим, по его мнению, нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса.Ранее Путин сообщил, что российская сторона после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы. Но, как уточнил глава государства, Украина этого не сделала.
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политика, украина, ссср, владимир путин, верховная рада украины, мид украины, россия
18:15 13.12.2021 (обновлено: 23:33 13.12.2021)
 
На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР

Спикер МИД Украины Николенко назвал слова Путина о возврате активов СССР "необоснованными"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".
Как заявил дипломат, распределение имущества Советского Союза регулирует Договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу от 1991 года. Согласно документу, Киеву полагалось 16,34 процента собственности распавшегося государства, уточнил он.
Николенко отметил, что в 1994 году Россия и Украина подписали "соглашение о нулевом варианте". По нему Москва выплачивала долю Украины во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. В то же время Киев должен был отдать соседней стране свою часть в активах Советского Союза на момент его распада.
По словам спикера, Россия "не предоставила" информацию о стоимости украинского имущества, из-за этого сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. В связи с этим, по его мнению, нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса.
Ранее Путин сообщил, что российская сторона после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы. Но, как уточнил глава государства, Украина этого не сделала.
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