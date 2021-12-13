https://ria.ru/20211213/aktivy-1763528605.html

На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР

На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР - РИА Новости, 13.12.2021

На Украине отреагировали на слова Путина о возврате России активов СССР

Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:15

2021-12-13T18:15

2021-12-13T23:33

политика

украина

ссср

владимир путин

верховная рада украины

мид украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".Как заявил дипломат, распределение имущества Советского Союза регулирует Договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу от 1991 года. Согласно документу, Киеву полагалось 16,34 процента собственности распавшегося государства, уточнил он.Николенко отметил, что в 1994 году Россия и Украина подписали "соглашение о нулевом варианте". По нему Москва выплачивала долю Украины во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. В то же время Киев должен был отдать соседней стране свою часть в активах Советского Союза на момент его распада.По словам спикера, Россия "не предоставила" информацию о стоимости украинского имущества, из-за этого сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. В связи с этим, по его мнению, нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса.Ранее Путин сообщил, что российская сторона после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы. Но, как уточнил глава государства, Украина этого не сделала.

https://ria.ru/20211205/mest-1762275044.html

украина

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, ссср, владимир путин, верховная рада украины, мид украины, россия