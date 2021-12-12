12:36 12.12.2021 (обновлено: 14:31 12.12.2021)
Захарова назвала действия G7 по Украине ошибочными
Захарова: призывая к диалогу Россию и Украину, G7 признает неготовность отвечать за ошибки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал призыв стран "Большой семерки" к России и Украине вернуться за стол переговоров.
"Сделав это, они (cтраны G7. — Прим. ред.) расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", — написала дипломат в Telegram-канале.
По словам Захаровой, ошибок у "Большой семерки" накопилось немало.
"Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе, ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом, нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло, переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру", — перечислила она.
Кроме того, полагает представитель МИД, G7 пренебрегает одним из собственных основополагающих постулатов — уважением интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима.
"Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", — заключила она.
Ситуация вокруг Украины обсуждалась на встрече министров иностранных дел "Большой семерки", которая проходит в Ливерпуле. Как сообщало агентство Блумберг, позиции стран G7 сошлись в том, что Россия должна столкнуться с "серьезными издержками" в случае нападения на Украину. Неназванный представитель Госдепа заявил агентству, что в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро и к ним присоединится "широкая группа стран".
В последнее время на Западе и в Киеве поднялась новая волна сообщений о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.