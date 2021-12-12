Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
Более 144 тысяч избирателей проголосовали на президентских выборах в Приднестровье
© Sputnik / Юлия Скоропуд / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии и мужчина на избирательном участке во Дворце Республики в Тирасполе во время президентских выборов в Приднестровье
© Sputnik / Юлия Скоропуд
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.
"Голосование завершено. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и составлению протоколов об итогах голосования. Предварительные результаты выборов будут озвучены завтра. Голосование прошло в спокойной обстановке", - сказала Городецкая.
По ее словам, свой выбор, по предварительным итогам, сделали 144 136 избирателей. В Тирасполе проголосовали 43 549 человек, Бендерах – 24 277, Григориополе – 12 036, Дубоссарах – 10514, Каменке – 8807, Рыбнице – 21623, Слободзее – 23 330.
Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходило с 7.00 до 20.00 по местному времени (8.00-21.00 мск). На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В избирательном бюллетене отсутствовала графа "против всех", порога явки избирателей на выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены 13 декабря.
Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.