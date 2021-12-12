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Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье - РИА Новости, 12.12.2021
Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T23:54
2021-12-12T23:54
в мире
выборы
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
институт стран снг
наталия нарочницкая
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.По ее словам, свой выбор, по предварительным итогам, сделали 144 136 избирателей. В Тирасполе проголосовали 43 549 человек, Бендерах – 24 277, Григориополе ­– 12 036, Дубоссарах ­– 10514, Каменке ­– 8807, Рыбнице – 21623, Слободзее – 23 330.Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходило с 7.00 до 20.00 по местному времени (8.00-21.00 мск). На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В избирательном бюллетене отсутствовала графа "против всех", порога явки избирателей на выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены 13 декабря.Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html
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в мире, выборы, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, институт стран снг, наталия нарочницкая, вадим красносельский, россия
23:54 12.12.2021
 
Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье

Более 144 тысяч избирателей проголосовали на президентских выборах в Приднестровье

© Sputnik / Юлия Скоропуд / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии и мужчина на избирательном участке во Дворце Республики в Тирасполе во время президентских выборов в Приднестровье
Члены избирательной комиссии и мужчина на избирательном участке во Дворце Республики в Тирасполе во время президентских выборов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Юлия Скоропуд
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.
"Голосование завершено. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и составлению протоколов об итогах голосования. Предварительные результаты выборов будут озвучены завтра. Голосование прошло в спокойной обстановке", - сказала Городецкая.
По ее словам, свой выбор, по предварительным итогам, сделали 144 136 избирателей. В Тирасполе проголосовали 43 549 человек, Бендерах – 24 277, Григориополе ­– 12 036, Дубоссарах ­– 10514, Каменке ­– 8807, Рыбнице – 21623, Слободзее – 23 330.
Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходило с 7.00 до 20.00 по местному времени (8.00-21.00 мск). На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В избирательном бюллетене отсутствовала графа "против всех", порога явки избирателей на выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены 13 декабря.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреВыборыМолдавияРумынияПриднестровская Молдавская РеспубликаИнститут стран СНГНаталия НарочницкаяВадим КрасносельскийРоссия
 
 
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