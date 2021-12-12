https://ria.ru/20211212/vybory-1763381555.html

Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье

Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье - РИА Новости, 12.12.2021

Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье

Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T23:54

2021-12-12T23:54

2021-12-12T23:54

в мире

выборы

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

институт стран снг

наталия нарочницкая

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763332472_0:0:3329:1872_1920x0_80_0_0_ffad02d759c222e1f24eb772ae6dc669.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Более 144 тысяч избирателей проголосовали к 20.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье на момент закрытия избирательных участков на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.По ее словам, свой выбор, по предварительным итогам, сделали 144 136 избирателей. В Тирасполе проголосовали 43 549 человек, Бендерах – 24 277, Григориополе ­– 12 036, Дубоссарах ­– 10514, Каменке ­– 8807, Рыбнице – 21623, Слободзее – 23 330.Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходило с 7.00 до 20.00 по местному времени (8.00-21.00 мск). На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В избирательном бюллетене отсутствовала графа "против всех", порога явки избирателей на выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены 13 декабря.Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html

https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, выборы, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, институт стран снг, наталия нарочницкая, вадим красносельский, россия