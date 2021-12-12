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Онлайн-конференция о нарушении прав наблюдателей из РФ в Молдове

Онлайн-конференция о нарушении прав наблюдателей из РФ в Молдове - РИА Новости, 12.12.2021

Онлайн-конференция о нарушении прав наблюдателей из РФ в Молдове

13 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о нарушении прав международных наблюдателей из России в Молдове.

2021-12-12T17:13

2021-12-12T17:13

2021-12-12T17:13

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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации НОМ Александр БРОД;- политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;- член Общественной палаты РФ Владимир ЖУРАВЛЕВ;- член Общественной палаты РФ Павел ПОЖИГАЙЛО;- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЕГОРОВ;- правозащитник Евгений БАКЛАНОВ.9-10 декабря российские политологи, правозащитники, общественные деятели, направлявшиеся в Приднестровье с разными целями, включая участие в мониторинге избирательного процесса на выборах президента Приднестровской Молдавской Республики 12 декабря, на паспортном контроле в кишиневском аэропорту не были пропущены через границу, а затем были депортированы из страны.В ходе мероприятия также будут прокомментированы итоги выборов в Приднестровье.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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