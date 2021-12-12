Онлайн-конференция о нарушении прав наблюдателей из РФ в Молдове
13 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о нарушении прав международных наблюдателей из России в Молдове.
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Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации НОМ Александр БРОД;
- политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;
- член Общественной палаты РФ Владимир ЖУРАВЛЕВ;
- член Общественной палаты РФ Павел ПОЖИГАЙЛО;
- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЕГОРОВ;
- правозащитник Евгений БАКЛАНОВ.
9-10 декабря российские политологи, правозащитники, общественные деятели, направлявшиеся в Приднестровье с разными целями, включая участие в мониторинге избирательного процесса на выборах президента Приднестровской Молдавской Республики 12 декабря, на паспортном контроле в кишиневском аэропорту не были пропущены через границу, а затем были депортированы из страны.
В ходе мероприятия также будут прокомментированы итоги выборов в Приднестровье.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации НОМ Александр БРОД;
- политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;
- член Общественной палаты РФ Владимир ЖУРАВЛЕВ;
- член Общественной палаты РФ Павел ПОЖИГАЙЛО;
- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЕГОРОВ;
- правозащитник Евгений БАКЛАНОВ.
9-10 декабря российские политологи, правозащитники, общественные деятели, направлявшиеся в Приднестровье с разными целями, включая участие в мониторинге избирательного процесса на выборах президента Приднестровской Молдавской Республики 12 декабря, на паспортном контроле в кишиневском аэропорту не были пропущены через границу, а затем были депортированы из страны.
В ходе мероприятия также будут прокомментированы итоги выборов в Приднестровье.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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