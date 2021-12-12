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Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад
Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад - РИА Новости, 12.12.2021
Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад
Россиянам при выборе типа вклада не стоит ориентироваться на уровень ставки, указанный в рекламе, нужно изучать подробные условия - в зависимости от них депозит РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:08
2021-12-12T10:08
экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россиянам при выборе типа вклада не стоит ориентироваться на уровень ставки, указанный в рекламе, нужно изучать подробные условия - в зависимости от них депозит может оказаться более или менее выгодным, рассказал РИА Новости директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.По его словам, уровень ставки может зависеть от суммы вклада и периода размещения. Кроме этого, банк может предложить процентную надбавку определенным клиентским категориям - получающим зарплату на карты банка, открывающим вклад онлайн или пенсионерам.Все параметры вклада имеют значение, считает Сычков. "Например, заявленная высокая ставка может распространяться на определенную сумму вклада, а при превышении этого лимита ставка уменьшается, соответственно, итоговая доходность будет меньше той, на которую рассчитывал вкладчик", - отметил эксперт.Ставки также могут меняться в течение срока действия вклада, продолжил он. Так, иногда срок вклада разбивается на периоды. Максимальная ставка действует только в течение первого периода, а затем начинает снижаться.Сычков напомнил, что повышенная ставка может предлагаться при условии оформления вместе с вкладом страхового или инвестиционного продукта. Однако, прежде чем соглашаться на комбинированный финансовый продукт, надо разобраться в его условиях. "Выплата процентов по вкладу гарантирована, а вот доход от инвестиций может оказаться ниже обещанного", - отметил он.
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экономика, новикомбанк
10:08 12.12.2021
 
Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад

Эксперт Сычков: при выборе вклада надо изучать его условия, а не смотреть на рекламу

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россиянам при выборе типа вклада не стоит ориентироваться на уровень ставки, указанный в рекламе, нужно изучать подробные условия - в зависимости от них депозит может оказаться более или менее выгодным, рассказал РИА Новости директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
"При выборе вклада надо ориентироваться не на уровень ставки, указанный в рекламе, а на подробные условия депозитного продукта... В первую очередь обращать внимание на то, с капитализацией вклад или нет, то есть добавляются ли начисленные проценты к телу вклада и с какой периодичностью это происходит. При равных номинальных ставках вклад с капитализацией процентов будет выгоднее", - объяснил представитель банка.
По его словам, уровень ставки может зависеть от суммы вклада и периода размещения. Кроме этого, банк может предложить процентную надбавку определенным клиентским категориям - получающим зарплату на карты банка, открывающим вклад онлайн или пенсионерам.
Все параметры вклада имеют значение, считает Сычков. "Например, заявленная высокая ставка может распространяться на определенную сумму вклада, а при превышении этого лимита ставка уменьшается, соответственно, итоговая доходность будет меньше той, на которую рассчитывал вкладчик", - отметил эксперт.
Ставки также могут меняться в течение срока действия вклада, продолжил он. Так, иногда срок вклада разбивается на периоды. Максимальная ставка действует только в течение первого периода, а затем начинает снижаться.
Сычков напомнил, что повышенная ставка может предлагаться при условии оформления вместе с вкладом страхового или инвестиционного продукта. Однако, прежде чем соглашаться на комбинированный финансовый продукт, надо разобраться в его условиях. "Выплата процентов по вкладу гарантирована, а вот доход от инвестиций может оказаться ниже обещанного", - отметил он.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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