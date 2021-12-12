https://ria.ru/20211212/vklady-1763324222.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад - РИА Новости, 12.12.2021

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад

Россиянам при выборе типа вклада не стоит ориентироваться на уровень ставки, указанный в рекламе, нужно изучать подробные условия - в зависимости от них депозит РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T10:08

2021-12-12T10:08

2021-12-12T10:08

экономика

новикомбанк

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россиянам при выборе типа вклада не стоит ориентироваться на уровень ставки, указанный в рекламе, нужно изучать подробные условия - в зависимости от них депозит может оказаться более или менее выгодным, рассказал РИА Новости директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.По его словам, уровень ставки может зависеть от суммы вклада и периода размещения. Кроме этого, банк может предложить процентную надбавку определенным клиентским категориям - получающим зарплату на карты банка, открывающим вклад онлайн или пенсионерам.Все параметры вклада имеют значение, считает Сычков. "Например, заявленная высокая ставка может распространяться на определенную сумму вклада, а при превышении этого лимита ставка уменьшается, соответственно, итоговая доходность будет меньше той, на которую рассчитывал вкладчик", - отметил эксперт.Ставки также могут меняться в течение срока действия вклада, продолжил он. Так, иногда срок вклада разбивается на периоды. Максимальная ставка действует только в течение первого периода, а затем начинает снижаться.Сычков напомнил, что повышенная ставка может предлагаться при условии оформления вместе с вкладом страхового или инвестиционного продукта. Однако, прежде чем соглашаться на комбинированный финансовый продукт, надо разобраться в его условиях. "Выплата процентов по вкладу гарантирована, а вот доход от инвестиций может оказаться ниже обещанного", - отметил он.

https://ria.ru/20211209/vklady-1762856878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новикомбанк