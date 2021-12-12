https://ria.ru/20211212/virusy-1763381292.html

Россия предложила проект борьбы с вирусами

Россия предложила проект борьбы с вирусами - РИА Новости, 12.12.2021

Россия предложила проект борьбы с вирусами

Потепление в северных широтах опасно пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты, Москва, будучи председателем в Арктическом совете,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T23:45

2021-12-12T23:45

2021-12-12T23:45

в мире

москва

арктический совет

николай корчунов

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Потепление в северных широтах опасно пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты, Москва, будучи председателем в Арктическом совете, предложила проект совместной борьбы с этой угрозой, заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов."Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность", - сказал Корчунов в эфире телеканала "Звезда".Дипломат пояснил, что этот проект нацелен на то, чтобы купировать весь спектр "рисков и опасностей, как связанных с деградацией мерзлоты, так и с будущими инфекционными заболеваниями, которых очевидно не будет меньше"."Нам нужно заниматься ранним предупреждением и быть готовыми к тому, чтобы своевременно отражать эти опасности", - сказал Корчунов.

https://ria.ru/20210302/paleovirusy-1599431222.html

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в мире, москва, арктический совет, николай корчунов, россия