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Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17
Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 - РИА Новости, 12.12.2021
Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17
Власти Сербии в 2022-2023 годах планируют закупить 30 новых вертолетов для вооруженных сил - из них 15 машин Ми-35 и три Ми-17 российского производства. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:50
2021-12-12T14:50
сербия
ми-35
ми-17
небойша стефанович
россия
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти Сербии в 2022-2023 годах планируют закупить 30 новых вертолетов для вооруженных сил - из них 15 машин Ми-35 и три Ми-17 российского производства.Сербский лидер в субботу и воскресенье находится в рабочей поездке в крупнейшем городе Ниш на юге страны, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами.Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе, в боевой авиации."Ожидаем большие поставки вертолетов в следующем и 2023 году, ожидаем всего 30 машин. Из них 11 будут Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 Ми-35 бывших в употреблении, которые покупаем у одной страны-члена ЕС", - заявил сербский лидер в воскресенье.По его словам, это сделает Сербию сильнейшей по этому виду техники в регионе.
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сербия, ми-35, ми-17, небойша стефанович, россия
14:50 12.12.2021
 
Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17

Власти Сербии планируют закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-35 совершает полет у авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет Ми-35 совершает полет у авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти Сербии в 2022-2023 годах планируют закупить 30 новых вертолетов для вооруженных сил - из них 15 машин Ми-35 и три Ми-17 российского производства.
Сербский лидер в субботу и воскресенье находится в рабочей поездке в крупнейшем городе Ниш на юге страны, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами.
Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе, в боевой авиации.
"Ожидаем большие поставки вертолетов в следующем и 2023 году, ожидаем всего 30 машин. Из них 11 будут Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 Ми-35 бывших в употреблении, которые покупаем у одной страны-члена ЕС", - заявил сербский лидер в воскресенье.
По его словам, это сделает Сербию сильнейшей по этому виду техники в регионе.
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ Взаимодействие-2018 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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СербияМи-35Ми-17Небойша СтефановичРоссия
 
 
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