https://ria.ru/20211212/vertolety-1763344014.html

Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17

Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 - РИА Новости, 12.12.2021

Сербия планирует закупить российские вертолеты Ми-35 и Ми-17

Власти Сербии в 2022-2023 годах планируют закупить 30 новых вертолетов для вооруженных сил - из них 15 машин Ми-35 и три Ми-17 российского производства. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:50

2021-12-12T14:50

2021-12-12T14:50

сербия

ми-35

ми-17

небойша стефанович

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти Сербии в 2022-2023 годах планируют закупить 30 новых вертолетов для вооруженных сил - из них 15 машин Ми-35 и три Ми-17 российского производства.Сербский лидер в субботу и воскресенье находится в рабочей поездке в крупнейшем городе Ниш на юге страны, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами.Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе, в боевой авиации."Ожидаем большие поставки вертолетов в следующем и 2023 году, ожидаем всего 30 машин. Из них 11 будут Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 Ми-35 бывших в употреблении, которые покупаем у одной страны-члена ЕС", - заявил сербский лидер в воскресенье.По его словам, это сделает Сербию сильнейшей по этому виду техники в регионе.

https://ria.ru/20210220/afganistan-1598316944.html

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сербия, ми-35, ми-17, небойша стефанович, россия