https://ria.ru/20211212/uragan-1763314784.html

При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек

При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 12.12.2021

При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек

При обрушении склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс погибли шесть человек, передает местное отделение FoxNews. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:30

2021-12-12T02:30

2021-12-12T02:41

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. При обрушении склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс погибли шесть человек, передает местное отделение FoxNews.Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки стихия унесла жизни более 70 человек, в Арканзасе скончался один из постояльцев дома престарелых, в Теннесси погибли три человека.Как сообщили в Белом доме, президента Джо Байдена проинформировали об обрушившихся на страну ураганах. Глава государства поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

арканзас

сша

миссури

теннесси

иллинойс

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в мире, арканзас, сша, миссури, теннесси, иллинойс, вашингтон