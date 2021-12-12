https://ria.ru/20211212/uragan-1763314784.html
При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 12.12.2021
При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
При обрушении склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс погибли шесть человек, передает местное отделение FoxNews. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T02:30
2021-12-12T02:30
2021-12-12T02:41
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. При обрушении склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс погибли шесть человек, передает местное отделение FoxNews.Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки стихия унесла жизни более 70 человек, в Арканзасе скончался один из постояльцев дома престарелых, в Теннесси погибли три человека.Как сообщили в Белом доме, президента Джо Байдена проинформировали об обрушившихся на страну ураганах. Глава государства поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.
https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html
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в мире, арканзас, сша, миссури, теннесси, иллинойс, вашингтон
02:30 12.12.2021 (обновлено: 02:41 12.12.2021)
При обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
Fox News: при обрушении склада Amazon из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек