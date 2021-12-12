https://ria.ru/20211212/ukraina-1763349818.html

В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 12.12.2021

В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:59

2021-12-12T15:59

2021-12-12T18:22

в мире

италия

франция

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

нато

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8549e275524894994a553c9f2e45716a.jpg

ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7.Саммит министров иностранных дел стран G7 проходит 11-12 декабря в Ливерпуле."Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить", - сказала Трасс, слова которой приводит британский МИД.Она добавила, что государства G7 намерены укреплять экономические связи и связи в области безопасности, включая предоставление более честных и надежных инвестиций странам с низким и средним уровнем дохода.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/zakharova-1763337055.html

италия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, россия