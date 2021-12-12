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В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины
В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 12.12.2021
В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины
Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:59
2021-12-12T18:22
в мире
италия
франция
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
g7
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7.Саммит министров иностранных дел стран G7 проходит 11-12 декабря в Ливерпуле."Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить", - сказала Трасс, слова которой приводит британский МИД.Она добавила, что государства G7 намерены укреплять экономические связи и связи в области безопасности, включая предоставление более честных и надежных инвестиций странам с низким и средним уровнем дохода.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, италия, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, россия
15:59 12.12.2021 (обновлено: 18:22 12.12.2021)
 
В МИД Британии заявили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

Страны G7 заявили о серьезных последствиях для России в случае "вторжения" на Украину

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7.
Саммит министров иностранных дел стран G7 проходит 11-12 декабря в Ливерпуле.
"Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить", - сказала Трасс, слова которой приводит британский МИД.
Она добавила, что государства G7 намерены укреплять экономические связи и связи в области безопасности, включая предоставление более честных и надежных инвестиций странам с низким и средним уровнем дохода.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
13:18В мире
Захарова: Россия не должна отвечать за "халтуру" стран G7 на Украине
Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреИталияФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОG7Россия
 
 
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