https://ria.ru/20211212/ukraina-1763338987.html

В Кремле ответили на вопрос о "вторжении" России на Украину

В Кремле ответили на вопрос о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 12.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о "вторжении" России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы возможном "вторжении" РФ на Украину, заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:40

2021-12-12T13:40

2021-12-12T15:52

в мире

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нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы возможном "вторжении" РФ на Украину, заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда."Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия