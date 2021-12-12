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Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона - РИА Новости, 12.12.2021
Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
Сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T03:15
2021-12-12T03:15
2021-12-12T03:15
авто
мошенничество
россия
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Он отметил, что мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи. Так, в ход могут идти считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые снимают противоугонные охранные системы двигателя.Чтобы защитить свое авто от угона стоит ориентироваться на статистику краж, и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у угонщиков моделей, заключил эксперт.
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авто, мошенничество, россия, fresh auto, максим рязанов
Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
Эксперт Рязанов: для защиты машины от угона необходимы более продвинутые системы охраны