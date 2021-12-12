https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона

Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона - РИА Новости, 12.12.2021

Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона

Сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T03:15

2021-12-12T03:15

2021-12-12T03:15

авто

мошенничество

россия

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Он отметил, что мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи. Так, в ход могут идти считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые снимают противоугонные охранные системы двигателя.Чтобы защитить свое авто от угона стоит ориентироваться на статистику краж, и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у угонщиков моделей, заключил эксперт.

https://ria.ru/20211210/dvigatel-1763105555.html

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авто, мошенничество, россия, fresh auto, максим рязанов