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В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом
В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом - РИА Новости, 12.12.2021
В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом
Ребенок, катаясь в подмосковном Королёве на тюбинге, столкнулся с поездом и получил травмы, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:35
2021-12-12T17:35
2021-12-12T17:35
происшествия
мытищи
королев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ребенок, катаясь в подмосковном Королёве на тюбинге, столкнулся с поездом и получил травмы, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."11 декабря 2021 года 5-летняя девочка каталась с родителями с горки на тюбинге, при наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда и был госпитализирован в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственным отделом по Мытищам организовано проведение доследственной проверки.Кроме того, в Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку в связи с травмированием ребёнка. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими родительских обязанностей.
https://ria.ru/20211101/dtp-1757238035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мытищи, королев, следственный комитет россии (ск рф)
В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом
Пятилетняя девочка, катаясь на тюбинге, столкнулась с поездом в подмосковном Королеве