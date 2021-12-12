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В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом

В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом - РИА Новости, 12.12.2021

В Подмосковье ребенок на тюбинге столкнулся с поездом

Ребенок, катаясь в подмосковном Королёве на тюбинге, столкнулся с поездом и получил травмы, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:35

2021-12-12T17:35

2021-12-12T17:35

происшествия

мытищи

королев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ребенок, катаясь в подмосковном Королёве на тюбинге, столкнулся с поездом и получил травмы, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."11 декабря 2021 года 5-летняя девочка каталась с родителями с горки на тюбинге, при наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда и был госпитализирован в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственным отделом по Мытищам организовано проведение доследственной проверки.Кроме того, в Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку в связи с травмированием ребёнка. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими родительских обязанностей.

https://ria.ru/20211101/dtp-1757238035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, королев, следственный комитет россии (ск рф)