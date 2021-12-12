https://ria.ru/20211212/tuman-1763346935.html

Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман - РИА Новости, 12.12.2021

Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

Туман в Москве рассеется к вечеру и превратится в дымку, но вернется в ночь на вторник и приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:25

2021-12-12T15:25

2021-12-12T16:01

общество

туман в москве

москва

снегопад в москве

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Туман в Москве рассеется к вечеру и превратится в дымку, но вернется в ночь на вторник и приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в столичном регионе "относительная влажность воздуха достигла закритических значений".По его словам, в понедельник с приближением холодного атмосферного фронта в вечерний час-пик, в период с 18 до 21 часа, ожидаются интенсивные заряды снега с общим количеством осадков до 3-6 миллиметров с ухудшением видимости до 1000 метров."В полночь на вторник снегопады продолжатся, но начнут ослабевать к 2 часам, после чего до 7 утра на землю вновь опустятся сильные туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, которые днем перейдут в дымку с видимостью до 1-3 километров", - добавил синоптик.Он пояснил, что адвективные туманы образуются из-за охлаждения тёплого влажного воздуха (в данном случае – черноморского происхождения) при его движении над более холодной заснеженной поверхностью. Эти туманы могут охватывать огромные пространства, в отдельных случаях до десятков и сотен тысяч квадратных километров, обычно они возникают при пасмурной погоде на стыке тёплого сектора циклона и западной периферии антициклона. Особенностью адвективного тумана является увеличение его плотности с высотой. При этом видимость у поверхности Земли может быть вполне удовлетворительной, но стоит подняться на несколько десятков метров (30-50 метров), как горизонтальная видимость совершенно исчезает. Адвективные туманы устойчивее радиационных и часто днём не рассеиваются.

https://ria.ru/20211212/pogoda-1763327423.html

https://ria.ru/20211211/poteplenie-1763298836.html

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