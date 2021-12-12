https://ria.ru/20211212/tuman-1763346935.html
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман - РИА Новости, 12.12.2021
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Туман в Москве рассеется к вечеру и превратится в дымку, но вернется в ночь на вторник и приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:25
2021-12-12T15:25
2021-12-12T16:01
общество
туман в москве
москва
снегопад в москве
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Туман в Москве рассеется к вечеру и превратится в дымку, но вернется в ночь на вторник и приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в столичном регионе "относительная влажность воздуха достигла закритических значений".По его словам, в понедельник с приближением холодного атмосферного фронта в вечерний час-пик, в период с 18 до 21 часа, ожидаются интенсивные заряды снега с общим количеством осадков до 3-6 миллиметров с ухудшением видимости до 1000 метров."В полночь на вторник снегопады продолжатся, но начнут ослабевать к 2 часам, после чего до 7 утра на землю вновь опустятся сильные туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, которые днем перейдут в дымку с видимостью до 1-3 километров", - добавил синоптик.Он пояснил, что адвективные туманы образуются из-за охлаждения тёплого влажного воздуха (в данном случае – черноморского происхождения) при его движении над более холодной заснеженной поверхностью. Эти туманы могут охватывать огромные пространства, в отдельных случаях до десятков и сотен тысяч квадратных километров, обычно они возникают при пасмурной погоде на стыке тёплого сектора циклона и западной периферии антициклона. Особенностью адвективного тумана является увеличение его плотности с высотой. При этом видимость у поверхности Земли может быть вполне удовлетворительной, но стоит подняться на несколько десятков метров (30-50 метров), как горизонтальная видимость совершенно исчезает. Адвективные туманы устойчивее радиационных и часто днём не рассеиваются.
https://ria.ru/20211212/pogoda-1763327423.html
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общество, туман в москве, москва, снегопад в москве, центр "фобос", евгений тишковец, погода
15:25 12.12.2021 (обновлено: 16:01 12.12.2021)
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Синоптик "Фобоса" Тишковец: туман в Москве рассеется к вечеру, но вернется уже во вторник
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Туман в Москве
рассеется к вечеру и превратится в дымку, но вернется в ночь на вторник и приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
Он отметил, что в столичном регионе "относительная влажность воздуха достигла закритических значений".
"Так, некоторые столичные аэропорты накрыли переохлажденные адвективные туманы: …14.30 мск во Внуково видимость ухудшилась до 700-800 метров, нижняя граница облаков - 30 метров, в Остафьево видимость – 800-900 метров, нижняя граница облачности – 60 метров, в Шереметьево видимость – 1100 метров, нижняя кромка облаков 60 метров, в Домодедово видимость 1600 метров, нижний край облачности – 60 метров. Такие показатели находятся на грани погодных минимумов экипажей, самолетов и аэродромов, что может привести к сбоям в нормальном функционировании воздушных ворот Москвы. Туманы рассеются лишь к вечеру, переходя в дымку, благодаря чему видимость улучшится до нескольких километров", - рассказал Тишковец.
По его словам, в понедельник с приближением холодного атмосферного фронта в вечерний час-пик, в период с 18 до 21 часа, ожидаются интенсивные заряды снега с общим количеством осадков до 3-6 миллиметров с ухудшением видимости до 1000 метров.
"В полночь на вторник снегопады продолжатся, но начнут ослабевать к 2 часам, после чего до 7 утра на землю вновь опустятся сильные туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, которые днем перейдут в дымку с видимостью до 1-3 километров", - добавил синоптик.
Он пояснил, что адвективные туманы образуются из-за охлаждения тёплого влажного воздуха (в данном случае – черноморского происхождения) при его движении над более холодной заснеженной поверхностью. Эти туманы могут охватывать огромные пространства, в отдельных случаях до десятков и сотен тысяч квадратных километров, обычно они возникают при пасмурной погоде на стыке тёплого сектора циклона и западной периферии антициклона. Особенностью адвективного тумана является увеличение его плотности с высотой. При этом видимость у поверхности Земли может быть вполне удовлетворительной, но стоит подняться на несколько десятков метров (30-50 метров), как горизонтальная видимость совершенно исчезает. Адвективные туманы устойчивее радиационных и часто днём не рассеиваются.