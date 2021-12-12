Хуже сексуального рабства. США подготовили Украине что-то новенькое

"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
Аналитик Кочетков: США и Россия будут торговаться насчет вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. США и Россия будут "торговаться" насчет вхождения Украины в НАТО, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.
"Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг", — считает Кочетков.
Автор публикации также отметил, что Россия не собирается нападать на Украину, а стремится к диалогу с киевскими властями.
"Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям, а не ждут, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия. Нет, это такое чисто российское приглашение к разговору", — заключил обозреватель.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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