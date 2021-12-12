https://ria.ru/20211212/torg-1763314605.html

Хуже сексуального рабства. США подготовили Украине что-то новенькое

"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России - РИА Новости, 12.12.2021

Хуже сексуального рабства. США подготовили Украине что-то новенькое

США и Россия будут "торговаться" насчет вхождения Украины в НАТО, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:26

2021-12-12T02:26

2021-12-12T02:26

в мире

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александр кочетков

вашингтон

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. США и Россия будут "торговаться" насчет вхождения Украины в НАТО, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.По его мнению, Вашингтон и Москва в ближайшее время продолжат переговоры по поводу американских гарантий о невступлении Киева в Североатлантический альянс, несмотря на заявления президента Джо Байдена о праве стран "вступать куда угодно".Автор публикации также отметил, что Россия не собирается нападать на Украину, а стремится к диалогу с киевскими властями.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

украина

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сша

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в мире, украина, киев, сша, нато, александр кочетков, вашингтон, россия