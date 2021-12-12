https://ria.ru/20211212/tela-1763325565.html

В квартире в Твери нашли тела двух человек

В квартире в Твери нашли тела двух человек - РИА Новости, 12.12.2021

В квартире в Твери нашли тела двух человек

Тела двух человек обнаружили в квартире в Твери, сообщили в СУ СК по области. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T10:37

2021-12-12T10:37

2021-12-12T16:06

происшествия

тверь

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Тела двух человек обнаружили в квартире в Твери, сообщили в СУ СК по области. Они принадлежат мужчине и девушке 1996 и 2002 годов рождения. Трупы находились в одном из домов на Новочеркасской улице. "По факту их смерти... организовано проведение доследственной проверки", — сказали в ведомстве. Следователи и криминалисты осмотрели помещение, следов преступления на телах не нашли. Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

https://ria.ru/20211211/telo-1763270546.html

тверь

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2021

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происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)