https://ria.ru/20211212/tela-1763325565.html
В квартире в Твери нашли тела двух человек
В квартире в Твери нашли тела двух человек - РИА Новости, 12.12.2021
В квартире в Твери нашли тела двух человек
Тела двух человек обнаружили в квартире в Твери, сообщили в СУ СК по области. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:37
2021-12-12T10:37
2021-12-12T16:06
происшествия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Тела двух человек обнаружили в квартире в Твери, сообщили в СУ СК по области. Они принадлежат мужчине и девушке 1996 и 2002 годов рождения. Трупы находились в одном из домов на Новочеркасской улице. "По факту их смерти... организовано проведение доследственной проверки", — сказали в ведомстве. Следователи и криминалисты осмотрели помещение, следов преступления на телах не нашли. Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.
https://ria.ru/20211211/telo-1763270546.html
тверь
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происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
10:37 12.12.2021 (обновлено: 16:06 12.12.2021)
В квартире в Твери нашли тела двух человек
Тела мужчины и девушки нашли в квартире в Твери