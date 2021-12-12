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Москвичам пообещали "погодный сэндвич"
Москвичам пообещали "погодный сэндвич" - РИА Новости, 12.12.2021
Москвичам пообещали "погодный сэндвич"
Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, через неделю высота сугробов превысит норму вдвое, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T20:03
2021-12-12T22:04
общество
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, через неделю высота сугробов превысит норму вдвое, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее. Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых две-три недели", — рассказал синоптик.По его словам, в первой половине недели ночная температура воздуха повысится до минус одного-шести градусов, а в дневные часы столбики термометров будут подбираться к нулевой отметке."Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега. Исключением станет вечер понедельника и ночь на вторник, когда пройдут интенсивные снегопады с общим количеством осадков до пяти-семи миллиметров, что составляет около десяти процентов месячной нормы. Благодаря этому к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14-19 сантиметров до 20-25, что соответствует климатическим показателям I и II декады января", — отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что оттепельным со "слабым плюсом" будет четверг, когда мокрый снег кратковременно может переходить в дождь. Однако слякоть не будет продолжительной и уже к вечеру пятницы начнет подмораживать, на подтаявшей земле образуется гололедица, зарядят умеренные снегопады."С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции. В темное время суток похолодает до минус пяти-десяти, днем не выше минус одного-шести градусов, что точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря. Мало того, мощный североатлантический циклон в воскресенье принесет обильные снегопады, благодаря чему сугробы вырастут до 25-30 сантиметров, что в два раза больше нормы и соответствует климату второй половины января", — добавил Тишковец.По его словам, III декада декабря начнется с усиления морозов, это подтвердит долгосрочный прогноз о снежном и умеренно холодном месяце, что в целом соответствует статусу русской зимы, заключил специалист.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, евгений тишковец
20:03 12.12.2021 (обновлено: 22:04 12.12.2021)
 
Москвичам пообещали "погодный сэндвич"

Синоптик Тишковец: в Москве через неделю высота сугробов вдвое превысит месячную норму

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина идет по Крымскому мосту в Москве
Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, через неделю высота сугробов превысит норму вдвое, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее. Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых две-три недели", — рассказал синоптик.
Не внезапно: как Москва встретила сильнейший декабрьский снегопад
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Уборка снега в Москве
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

Снег в Москве
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

Уборка снега в Москве
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Уборка снега в Москве
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

Снег в Москве
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

Снег в Москве
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Снегосплавный пункт
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

Снег в Москве
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
По его словам, в первой половине недели ночная температура воздуха повысится до минус одного-шести градусов, а в дневные часы столбики термометров будут подбираться к нулевой отметке.
"Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега. Исключением станет вечер понедельника и ночь на вторник, когда пройдут интенсивные снегопады с общим количеством осадков до пяти-семи миллиметров, что составляет около десяти процентов месячной нормы. Благодаря этому к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14-19 сантиметров до 20-25, что соответствует климатическим показателям I и II декады января", — отметил Тишковец.
Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
11:12
Синоптик заявил о редкой изморози в Москве
Синоптик уточнил, что оттепельным со "слабым плюсом" будет четверг, когда мокрый снег кратковременно может переходить в дождь. Однако слякоть не будет продолжительной и уже к вечеру пятницы начнет подмораживать, на подтаявшей земле образуется гололедица, зарядят умеренные снегопады.
"С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции. В темное время суток похолодает до минус пяти-десяти, днем не выше минус одного-шести градусов, что точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря. Мало того, мощный североатлантический циклон в воскресенье принесет обильные снегопады, благодаря чему сугробы вырастут до 25-30 сантиметров, что в два раза больше нормы и соответствует климату второй половины января", — добавил Тишковец.
По его словам, III декада декабря начнется с усиления морозов, это подтвердит долгосрочный прогноз о снежном и умеренно холодном месяце, что в целом соответствует статусу русской зимы, заключил специалист.
 
ОбществоМоскваПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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