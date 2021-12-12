https://ria.ru/20211212/sugroby-1763368774.html

Москвичам пообещали "погодный сэндвич"

Москвичам пообещали "погодный сэндвич" - РИА Новости, 12.12.2021

Москвичам пообещали "погодный сэндвич"

Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, через неделю высота сугробов превысит норму вдвое, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T20:03

2021-12-12T20:03

2021-12-12T22:04

общество

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, через неделю высота сугробов превысит норму вдвое, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее. Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых две-три недели", — рассказал синоптик.По его словам, в первой половине недели ночная температура воздуха повысится до минус одного-шести градусов, а в дневные часы столбики термометров будут подбираться к нулевой отметке."Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега. Исключением станет вечер понедельника и ночь на вторник, когда пройдут интенсивные снегопады с общим количеством осадков до пяти-семи миллиметров, что составляет около десяти процентов месячной нормы. Благодаря этому к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14-19 сантиметров до 20-25, что соответствует климатическим показателям I и II декады января", — отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что оттепельным со "слабым плюсом" будет четверг, когда мокрый снег кратковременно может переходить в дождь. Однако слякоть не будет продолжительной и уже к вечеру пятницы начнет подмораживать, на подтаявшей земле образуется гололедица, зарядят умеренные снегопады."С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции. В темное время суток похолодает до минус пяти-десяти, днем не выше минус одного-шести градусов, что точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря. Мало того, мощный североатлантический циклон в воскресенье принесет обильные снегопады, благодаря чему сугробы вырастут до 25-30 сантиметров, что в два раза больше нормы и соответствует климату второй половины января", — добавил Тишковец.По его словам, III декада декабря начнется с усиления морозов, это подтвердит долгосрочный прогноз о снежном и умеренно холодном месяце, что в целом соответствует статусу русской зимы, заключил специалист.

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общество, москва, погода, евгений тишковец