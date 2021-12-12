Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова
Суд арестовал экс-председателя думы Чукотского автономного округа Маслова
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ.
"Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. В настоящее время в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
На этой неделе источник сообщил РИА Новости, что Маслов задержан в Анадыре. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн писал, что Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона рублей.
В ноябре Хинштейн заявлял, партия "Единая Россия" исключила бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, на которого заведено уголовное дело за незаконное выписывание премий общим размером почти 9 миллионов рублей. По словам Хинштейна, незаконные премии - не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды.
СУСК 11 ноября сообщал, что на Маслова возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы Чукотского автономного округа в больших размерах, издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 миллиона рублей.
Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 с 18 сентября 2016 года.