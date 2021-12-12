https://ria.ru/20211212/sud-1763343100.html

Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова

Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова - РИА Новости, 12.12.2021

Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова

Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:42

2021-12-12T14:42

2021-12-12T14:41

происшествия

анадырь

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

чукотский автономный округ

александр маслов

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ."Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. В настоящее время в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.На этой неделе источник сообщил РИА Новости, что Маслов задержан в Анадыре. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн писал, что Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона рублей.В ноябре Хинштейн заявлял, партия "Единая Россия" исключила бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, на которого заведено уголовное дело за незаконное выписывание премий общим размером почти 9 миллионов рублей. По словам Хинштейна, незаконные премии - не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды.СУСК 11 ноября сообщал, что на Маслова возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы Чукотского автономного округа в больших размерах, издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 миллиона рублей.Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 с 18 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20211209/maslov-1762858573.html

https://ria.ru/20211209/zaderzhanie-1762856747.html

анадырь

чукотский автономный округ

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происшествия, анадырь, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, чукотский автономный округ, александр маслов