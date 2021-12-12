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В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого
В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого - РИА Новости, 12.12.2021
В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого
Участник конфликта у кафе в Тульской области ранил оппонента, предположительно, из травматического пистолета, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:27
2021-12-12T14:27
происшествия
тульская область
суворов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Участник конфликта у кафе в Тульской области ранил оппонента, предположительно, из травматического пистолета, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает СУСК России по региону.По данным следствия, ночью 12 декабря около кафе в городе Суворове произошел конфликт между двумя посетителями."Во время ссоры​ 39-летний мужчина произвел выстрел из пистолета, предположительно травматического, в 27-летнего знакомого, причинив ему повреждения в области живота. На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии", - говорится в сообщении.Злоумышленник отказался спокойно проследовать в отдел полиции и попытался скрыться с места происшествия, отмечает следствие."При пресечении противоправных действий подозреваемого последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МОМВД "Суворовский", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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происшествия, тульская область, суворов
14:27 12.12.2021
 
В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого

В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого и оказал сопротивлении полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Участник конфликта у кафе в Тульской области ранил оппонента, предположительно, из травматического пистолета, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, ночью 12 декабря около кафе в городе Суворове произошел конфликт между двумя посетителями.
"Во время ссоры​ 39-летний мужчина произвел выстрел из пистолета, предположительно травматического, в 27-летнего знакомого, причинив ему повреждения в области живота. На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии", - говорится в сообщении.
Злоумышленник отказался спокойно проследовать в отдел полиции и попытался скрыться с места происшествия, отмечает следствие.
"При пресечении противоправных действий подозреваемого последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МОМВД "Суворовский", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
 
ПроисшествияТульская областьСуворов
 
 
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