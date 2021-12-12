https://ria.ru/20211212/strelba-1763341816.html

В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого

В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого - РИА Новости, 12.12.2021

В Тульской области в кафе мужчина выстрелил в знакомого

Участник конфликта у кафе в Тульской области ранил оппонента, предположительно, из травматического пистолета, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:27

2021-12-12T14:27

2021-12-12T14:27

происшествия

тульская область

суворов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Участник конфликта у кафе в Тульской области ранил оппонента, предположительно, из травматического пистолета, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает СУСК России по региону.По данным следствия, ночью 12 декабря около кафе в городе Суворове произошел конфликт между двумя посетителями."Во время ссоры​ 39-летний мужчина произвел выстрел из пистолета, предположительно травматического, в 27-летнего знакомого, причинив ему повреждения в области живота. На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии", - говорится в сообщении.Злоумышленник отказался спокойно проследовать в отдел полиции и попытался скрыться с места происшествия, отмечает следствие."При пресечении противоправных действий подозреваемого последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МОМВД "Суворовский", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20210802/strelba-1743947253.html

тульская область

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происшествия, тульская область, суворов