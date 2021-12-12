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Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге - РИА Новости, 12.12.2021
Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
"Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:31
2021-12-12T01:31
происшествия
санкт-петербург
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россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге.Как сообщается, мать с шестилетним мальчиком пришла в медицинское заведение для планового осмотра. Перед стоматологическим лечением под наркозом женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ее сына осмотрел педиатр. Кроме того, матери дали ознакомиться с необходимыми для процедуры медицинскими документами.Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:31 12.12.2021
 
СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге

"Невские новости": умершего мальчика в стоматологии в Петербурге реанимировали 45 минут

© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге.
Как сообщается, мать с шестилетним мальчиком пришла в медицинское заведение для планового осмотра. Перед стоматологическим лечением под наркозом женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ее сына осмотрел педиатр. Кроме того, матери дали ознакомиться с необходимыми для процедуры медицинскими документами.
"Несовершеннолетнему положили маску на нос и начался индукционный наркоз, примерно после двух-трех вздохов, через две-три секунды у пациента произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут. Также была вызвана бригада скорой помощи", — сообщает издание.
Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.
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