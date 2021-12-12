https://ria.ru/20211212/stomatologiya-1763313638.html
Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге - РИА Новости, 12.12.2021
Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
"Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:31
2021-12-12T01:31
2021-12-12T01:31
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге.Как сообщается, мать с шестилетним мальчиком пришла в медицинское заведение для планового осмотра. Перед стоматологическим лечением под наркозом женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ее сына осмотрел педиатр. Кроме того, матери дали ознакомиться с необходимыми для процедуры медицинскими документами.Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
"Невские новости": умершего мальчика в стоматологии в Петербурге реанимировали 45 минут