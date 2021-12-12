https://ria.ru/20211212/stomatologiya-1763313638.html

Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге

СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге - РИА Новости, 12.12.2021

Стали известны страшные подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге

"Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T01:31

2021-12-12T01:31

2021-12-12T01:31

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии в Санкт-Петербурге.Как сообщается, мать с шестилетним мальчиком пришла в медицинское заведение для планового осмотра. Перед стоматологическим лечением под наркозом женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ее сына осмотрел педиатр. Кроме того, матери дали ознакомиться с необходимыми для процедуры медицинскими документами.Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20180226/1515260313.html

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2021

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия