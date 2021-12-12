Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков
Песков: Путин четко сказал Байдену, что российские войска никому не угрожают
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент чётко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.