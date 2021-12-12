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Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков

Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2021

Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:43

2021-12-12T13:43

2021-12-12T13:43

киев

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владимир путин

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.

https://ria.ru/20211212/bayden-1763337979.html

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киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия