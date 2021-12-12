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Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков
Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2021
Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:43
2021-12-12T13:43
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.
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киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:43 12.12.2021
 
Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков

Песков: Путин четко сказал Байдену, что российские войска никому не угрожают

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент чётко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
13:28
В Кремле заявили о непоследовательности администрации Байдена
 
КиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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