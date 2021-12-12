https://ria.ru/20211212/sovbez-1763356338.html

В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой

В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой - РИА Новости, 12.12.2021

В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой

Есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:11

2021-12-12T17:11

2021-12-12T17:12

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сша

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие нет, чтобы США могли вмешиваться в их внутренние дела, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."Неправительственные организации традиционно находятся в авангарде американских геополитических авантюр, в том числе "цветных революций", – напомнил Аверьянов в интервью "Российской газете"."Есть основание полагать, что именно эти организации в итоге и будут формировать для американских властей рекомендации по поводу того, какие страны признавать демократическими, а какие нет", – добавил он.

https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355375.html

сша

вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), юрий аверьянов, россия