https://ria.ru/20211212/sovbez-1763356338.html
В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой
В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой - РИА Новости, 12.12.2021
В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой
Есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:11
2021-12-12T17:11
2021-12-12T17:12
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вашингтон (город)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие нет, чтобы США могли вмешиваться в их внутренние дела, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."Неправительственные организации традиционно находятся в авангарде американских геополитических авантюр, в том числе "цветных революций", – напомнил Аверьянов в интервью "Российской газете"."Есть основание полагать, что именно эти организации в итоге и будут формировать для американских властей рекомендации по поводу того, какие страны признавать демократическими, а какие нет", – добавил он.
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в мире, сша, вашингтон (город), юрий аверьянов, россия
17:11 12.12.2021 (обновлено: 17:12 12.12.2021)
В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой
Представитель Совбеза Аверьянов назвал НПО американской геополитической авантюрой