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https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355988.html
В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию"
В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию" - РИА Новости, 12.12.2021
В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию"
Вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы,... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:09
2021-12-12T17:28
в мире
сша
заседание совбеза рф
россия
дональд трамп
юрий аверьянов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.Одной из тем такого обсуждения могла бы стать архаичная избирательная система США, "в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов", добавил он.По словам Аверьянова, хорошо бы американцам подумать и над тем, что делать с неспособностью их властей обеспечить соблюдение прав собственных граждан, как преодолеть дискриминацию, остановить массовые убийства с применением огнестрельного оружия, как заставить американские СМИ отказаться от каждодневной фабрикации заказных новостей и начать говорить людям правду.В США одни и те же семьи правят чуть ли не столетиями, их предков можно обнаружить в рядах американской элиты еще в XIX или даже XVIII веке, сказал первый замсекретаря Совбеза."Возьмем свободу слова. Есть она в США? Вспомним хотя бы, как Дональда Трампа в свое время пытались подвергнуть цензуре - действующего главу государства! Про политиков рангом ниже я вообще не говорю, если они начинают выражать неудобное мнение, их просто затравливают всеми доступными информационными средствами", - сказал Аверьянов.Демократия - это также доступ к элементарным благам, отметил первый замсекретаря СБ."В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий. Только подумайте, в стране можно найти людей, которые никогда в жизни не были у врача, потому что им это не по карману", - напомнил Аверьянов.Что касается образования, то оно в США не только платное, но и зачастую закрытое, если брать наиболее престижные университеты и колледжи, отметил он."Требуется не просто платить большие суммы за обучение и показывать высокий уровень подготовки, но и иметь рекомендации, например, члена конгресса. Какая же это демократия?" - добавил Аверьянов.По его словам, примеры можно приводить еще очень долго."Кстати, незадолго до саммита господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии. Глава госдепа отшутился - мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны", - сказал Аверьянов.В России есть поговорка - кто не умеет сам, тот учит других, отметил он. "Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны", - резюмировал Аверьянов.
https://ria.ru/20211211/ssha-1763260244.html
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в мире, сша, заседание совбеза рф, россия, дональд трамп, юрий аверьянов
17:09 12.12.2021 (обновлено: 17:28 12.12.2021)
 
В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию"

Представитель Совбеза Аверьянов: прежде чем поучать мир, США нужно обсудить свои проблемы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

"Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь внутренний форум за демократию в США и обсудить на нем весь массив проблем, которые не позволяют считать их нынешнее государственное устройство демократическим", - сказал Аверьянов в интервью "Российской газете".

Одной из тем такого обсуждения могла бы стать архаичная избирательная система США, "в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов", добавил он.
По словам Аверьянова, хорошо бы американцам подумать и над тем, что делать с неспособностью их властей обеспечить соблюдение прав собственных граждан, как преодолеть дискриминацию, остановить массовые убийства с применением огнестрельного оружия, как заставить американские СМИ отказаться от каждодневной фабрикации заказных новостей и начать говорить людям правду.
"США почему-то судят себя по формальным признакам, причем крайне необременительным. Например, заявляют, что Америка - это демократия, потому что там имеет место сменяемость власти. Приходит же один президент вместо другого через четыре или восемь лет - значит, сменяемость", - отметил Аверьянов. "Но давайте копнем чуть глубже, посмотрим на родственные связи различных поколений элит", - добавил он.
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В США одни и те же семьи правят чуть ли не столетиями, их предков можно обнаружить в рядах американской элиты еще в XIX или даже XVIII веке, сказал первый замсекретаря Совбеза.
"Из одного-единственного клана может выйти с десяток президентов, не говоря о сенаторах, конгрессменах, губернаторах, министрах. Что это, просто случайность?" - добавил Аверьянов.
"Возьмем свободу слова. Есть она в США? Вспомним хотя бы, как Дональда Трампа в свое время пытались подвергнуть цензуре - действующего главу государства! Про политиков рангом ниже я вообще не говорю, если они начинают выражать неудобное мнение, их просто затравливают всеми доступными информационными средствами", - сказал Аверьянов.
Демократия - это также доступ к элементарным благам, отметил первый замсекретаря СБ.
"В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий. Только подумайте, в стране можно найти людей, которые никогда в жизни не были у врача, потому что им это не по карману", - напомнил Аверьянов.
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Что касается образования, то оно в США не только платное, но и зачастую закрытое, если брать наиболее престижные университеты и колледжи, отметил он.
"Требуется не просто платить большие суммы за обучение и показывать высокий уровень подготовки, но и иметь рекомендации, например, члена конгресса. Какая же это демократия?" - добавил Аверьянов.
По его словам, примеры можно приводить еще очень долго.
"Кстати, незадолго до саммита господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии. Глава госдепа отшутился - мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны", - сказал Аверьянов.
В России есть поговорка - кто не умеет сам, тот учит других, отметил он. "Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны", - резюмировал Аверьянов.
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