https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355988.html

В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию"

В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию" - РИА Новости, 12.12.2021

В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний "форум за демократию"

Вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:09

2021-12-12T17:09

2021-12-12T17:28

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юрий аверьянов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.Одной из тем такого обсуждения могла бы стать архаичная избирательная система США, "в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов", добавил он.По словам Аверьянова, хорошо бы американцам подумать и над тем, что делать с неспособностью их властей обеспечить соблюдение прав собственных граждан, как преодолеть дискриминацию, остановить массовые убийства с применением огнестрельного оружия, как заставить американские СМИ отказаться от каждодневной фабрикации заказных новостей и начать говорить людям правду.В США одни и те же семьи правят чуть ли не столетиями, их предков можно обнаружить в рядах американской элиты еще в XIX или даже XVIII веке, сказал первый замсекретаря Совбеза."Возьмем свободу слова. Есть она в США? Вспомним хотя бы, как Дональда Трампа в свое время пытались подвергнуть цензуре - действующего главу государства! Про политиков рангом ниже я вообще не говорю, если они начинают выражать неудобное мнение, их просто затравливают всеми доступными информационными средствами", - сказал Аверьянов.Демократия - это также доступ к элементарным благам, отметил первый замсекретаря СБ."В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий. Только подумайте, в стране можно найти людей, которые никогда в жизни не были у врача, потому что им это не по карману", - напомнил Аверьянов.Что касается образования, то оно в США не только платное, но и зачастую закрытое, если брать наиболее престижные университеты и колледжи, отметил он."Требуется не просто платить большие суммы за обучение и показывать высокий уровень подготовки, но и иметь рекомендации, например, члена конгресса. Какая же это демократия?" - добавил Аверьянов.По его словам, примеры можно приводить еще очень долго."Кстати, незадолго до саммита господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии. Глава госдепа отшутился - мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны", - сказал Аверьянов.В России есть поговорка - кто не умеет сам, тот учит других, отметил он. "Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны", - резюмировал Аверьянов.

https://ria.ru/20211211/ssha-1763260244.html

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355799.html

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в мире, сша, заседание совбеза рф, россия, дональд трамп, юрий аверьянов