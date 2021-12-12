https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355799.html

Эпоха американской гегемонии уходит в прошлое, считают в Совбезе

Эпоха американской гегемонии уходит в прошлое, считают в Совбезе - РИА Новости, 12.12.2021

Эпоха американской гегемонии уходит в прошлое, считают в Совбезе

Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай, заявил первый... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:09

2021-12-12T17:09

2021-12-12T17:13

сша

вашингтон (город)

юрий аверьянов

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай, заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.США осознают, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания холодной войны, неумолимо уходит в прошлое, отметил Аверьянов в интервью "Российской газете"."Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай", - добавил Аверьянов.По его словам, свое экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает. "На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнерами США, не говоря уже о других игроках", - отметил он.Аверьянов подчеркнул, что в этих условиях американскому руководству остается "только играть в идеологические игры, пытаясь внушить самим себе и другим, что США остаются образцом демократии и имеют моральное право решать, какие государства этому образцу соответствуют в большей степени, какие - в меньшей, а какие вообще нельзя считать демократичными".

https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355375.html

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сша, вашингтон (город), юрий аверьянов, россия