17:09 12.12.2021 (обновлено: 17:13 12.12.2021)
Эпоха американской гегемонии уходит в прошлое, считают в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Аверьянов: США часто приходится догонять Россию и Китай
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПервый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай, заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
США осознают, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания холодной войны, неумолимо уходит в прошлое, отметил Аверьянов в интервью "Российской газете".
"Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай", - добавил Аверьянов.
По его словам, свое экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает. "На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнерами США, не говоря уже о других игроках", - отметил он.
Аверьянов подчеркнул, что в этих условиях американскому руководству остается "только играть в идеологические игры, пытаясь внушить самим себе и другим, что США остаются образцом демократии и имеют моральное право решать, какие государства этому образцу соответствуют в большей степени, какие - в меньшей, а какие вообще нельзя считать демократичными".