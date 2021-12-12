https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355375.html

Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности

Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности - РИА Новости, 12.12.2021

Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности

Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:05

2021-12-12T17:05

2021-12-12T17:57

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд", - сказал Аверьянов "Российской газете".Но главная цель, которую преследовал Белый дом, другая, добавил он. "Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - отметил Аверьянов.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20211207/nato-1762660680.html

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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, сергей лавров, мария захарова, россия