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https://ria.ru/20211212/sovbez-1763355375.html
Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности
Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности - РИА Новости, 12.12.2021
Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности
Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:05
2021-12-12T17:57
в мире
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сергей рябков
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мария захарова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд", - сказал Аверьянов "Российской газете".Но главная цель, которую преследовал Белый дом, другая, добавил он. "Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - отметил Аверьянов.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html
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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, сергей лавров, мария захарова, россия
17:05 12.12.2021 (обновлено: 17:57 12.12.2021)
 
Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности

Совбез указал на антироссийскую направленность организованного США "саммита за демократию"

© AP Photo / Susan WalshОткрытие "Саммита за демократию" в Вашингтоне
Открытие Саммита за демократию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд", - сказал Аверьянов "Российской газете".
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Но главная цель, которую преследовал Белый дом, другая, добавил он. "Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - отметил Аверьянов.
Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.
МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
 
В миреСШАВашингтон (город)Сергей РябковСергей ЛавровМария ЗахароваРоссия
 
 
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