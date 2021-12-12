17:05 12.12.2021 (обновлено: 17:57 12.12.2021)
Совбез обвинил "саммит за демократию" в антироссийской направленности
Совбез указал на антироссийскую направленность организованного США "саммита за демократию"
© AP Photo / Susan WalshОткрытие "Саммита за демократию" в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состоявшийся "саммит за демократию", организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд", - сказал Аверьянов "Российской газете".
Но главная цель, которую преследовал Белый дом, другая, добавил он. "Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - отметил Аверьянов.
Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
7 декабря, 23:23Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.
МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.