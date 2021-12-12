https://ria.ru/20211212/solidarnost-1763378582.html

Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса

Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 12.12.2021

Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Польшу в солидарности по теме миграционного кризиса на границе с Белоруссией. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T22:36

2021-12-12T22:36

2021-12-12T22:36

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олаф шольц

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Польшу в солидарности по теме миграционного кризиса на границе с Белоруссией."Я рад тому, что решительные действия многих стран, а также в целом Европейского союза внесли свой вклад в то, что рейсы более не выполняются тем образом, которым, как мы это видели в самом начале, когда таким образом людей доставляли в Беларусь и их использовали в преступных целях. Поэтому и дальше мы будем солидарно выступать с Польшей против этого неприемлемого поведения, гибридной войны - по-другому этого не сказать, - мы будем поддерживать Польшу, чтобы она не подвергалась принуждению", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html

https://ria.ru/20211212/migranty-1763329432.html

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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, александр лукашенко, матеуш моравецкий, олаф шольц, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии