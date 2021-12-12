Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Канцлер Германии Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Польшу в солидарности по теме миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
"Я рад тому, что решительные действия многих стран, а также в целом Европейского союза внесли свой вклад в то, что рейсы более не выполняются тем образом, которым, как мы это видели в самом начале, когда таким образом людей доставляли в Беларусь и их использовали в преступных целях. Поэтому и дальше мы будем солидарно выступать с Польшей против этого неприемлемого поведения, гибридной войны - по-другому этого не сказать, - мы будем поддерживать Польшу, чтобы она не подвергалась принуждению", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.