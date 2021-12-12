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Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа - РИА Новости, 12.12.2021
Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
Импорт газа в Германию и Европу через 25 лет не будет играть такую же роль, как сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T23:01
2021-12-12T23:01
в мире
берлин (город)
ангела меркель
матеуш моравецкий
олаф шольц
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Импорт газа в Германию и Европу через 25 лет не будет играть такую же роль, как сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он напомнил, что Германия в 2021 году приняла решение к 2045 году стать климатически нейтральной страной."Через 25 лет - что не так долго, - мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что не уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким.Шольц также отметил, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, который истекает в 2024 году. Он также напомнил, что Германия вместе с США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины. "Мы также сами считаем это верным - помочь Украине стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии", - добавил Шольц.Ранее в августе предшественница Шольца Ангела Меркель также заявляла, что "самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах".
https://ria.ru/20211125/gaz-1760769713.html
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в мире, берлин (город), ангела меркель, матеуш моравецкий, олаф шольц
23:01 12.12.2021
 
Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа

Канцлер Шольц: Германия через 25 лет не будет зависеть от поставок газа

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Импорт газа в Германию и Европу через 25 лет не будет играть такую же роль, как сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он напомнил, что Германия в 2021 году приняла решение к 2045 году стать климатически нейтральной страной.
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"Через 25 лет - что не так долго, - мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что не уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким.
Шольц также отметил, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, который истекает в 2024 году. Он также напомнил, что Германия вместе с США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины. "Мы также сами считаем это верным - помочь Украине стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии", - добавил Шольц.
Ранее в августе предшественница Шольца Ангела Меркель также заявляла, что "самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах".
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