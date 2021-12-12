https://ria.ru/20211212/sholts-1763375912.html

Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"

Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат" - РИА Новости, 12.12.2021

Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать нормандский формат для скорейшего урегулирования ситуации на Украине. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T21:50

2021-12-12T21:50

2021-12-12T23:04

в мире

украина

германия

ситуация в днр и лнр

европа

польша

матеуш моравецкий

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762982914_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_2947e9bf06f632d3e526fe80b539a787.jpg

ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать нормандский формат для скорейшего урегулирования ситуации на Украине.На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Шольц заявил, что активность "по ту сторону границ Украины" вызывает беспокойство.Политик добавил, что "важно использовать все возможности для разрядки ситуации", в особенности — нормандский формат. Его необходимо развивать как инструмент дальнейшего сотрудничества и диалога."Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС", — заключил Шольц.В последнее время Киев и западные политики регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует напасть на Украину. В Москве эти заявления опровергают, подчеркивая, что их реальная цель — создать предлог для стягивания войск НАТО в российским границам. В Кремле отметили, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.Вместе с этим российские власти указывают на значительно возросшую активность США и их союзников по НАТО в черноморском регионе. Как полагают в Минобороны, Вашингтон делает это для дальнейшего военного освоения Украины.

https://ria.ru/20211211/ustupki-1763282374.html

https://ria.ru/20211212/g7-1763359516.html

украина

германия

европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, европа, польша, матеуш моравецкий, олаф шольц