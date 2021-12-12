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Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"
Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат" - РИА Новости, 12.12.2021
Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"
Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать нормандский формат для скорейшего урегулирования ситуации на Украине. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:50
2021-12-12T23:04
в мире
украина
германия
ситуация в днр и лнр
европа
польша
матеуш моравецкий
олаф шольц
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать нормандский формат для скорейшего урегулирования ситуации на Украине.На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Шольц заявил, что активность "по ту сторону границ Украины" вызывает беспокойство.Политик добавил, что "важно использовать все возможности для разрядки ситуации", в особенности — нормандский формат. Его необходимо развивать как инструмент дальнейшего сотрудничества и диалога."Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС", — заключил Шольц.В последнее время Киев и западные политики регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует напасть на Украину. В Москве эти заявления опровергают, подчеркивая, что их реальная цель — создать предлог для стягивания войск НАТО в российским границам. В Кремле отметили, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.Вместе с этим российские власти указывают на значительно возросшую активность США и их союзников по НАТО в черноморском регионе. Как полагают в Минобороны, Вашингтон делает это для дальнейшего военного освоения Украины.
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в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, европа, польша, матеуш моравецкий, олаф шольц
21:50 12.12.2021 (обновлено: 23:04 12.12.2021)
 
Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"

Канцлер Германии Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"

© REUTERS / Christoph Soeder/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Christoph Soeder/Pool
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать нормандский формат для скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Шольц заявил, что активность "по ту сторону границ Украины" вызывает беспокойство.
"Важно, чтобы Европа совместно дала четко понять, что мы не будем с этим мириться, что мы не согласны с тем, что там происходит сейчас. Нерушимость границ — это то, на чем мы вместе как Европейский союз — Германия и Польша — делаем акцент, и все могут положиться на то, что нарушение этих границ будет тем, с чем мы не примиримся".
Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф Шольц
канцлер ФРГ
Политик добавил, что "важно использовать все возможности для разрядки ситуации", в особенности — нормандский формат. Его необходимо развивать как инструмент дальнейшего сотрудничества и диалога.
"Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС", — заключил Шольц.
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На Украине заступились за Россию после обвинений в стягивании войск
В последнее время Киев и западные политики регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует напасть на Украину. В Москве эти заявления опровергают, подчеркивая, что их реальная цель — создать предлог для стягивания войск НАТО в российским границам. В Кремле отметили, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.
Вместе с этим российские власти указывают на значительно возросшую активность США и их союзников по НАТО в черноморском регионе. Как полагают в Минобороны, Вашингтон делает это для дальнейшего военного освоения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
17:48
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате
 
В миреУкраинаГерманияСитуация в ДНР и ЛНРЕвропаПольшаМатеуш МоравецкийОлаф Шольц
 
 
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