https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html

В шоколаде: почему китайцы и американцы скупают российские сладости

В шоколаде: почему китайцы и американцы скупают российские сладости - РИА Новости, 12.12.2021

В шоколаде: почему китайцы и американцы скупают российские сладости

Россия обогнала Швейцарию по поставкам шоколада и вошла в первую десятку лидеров рынка. Львиная доля экспорта — в Китай. Азиаты по достоинству оценили высокое... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T08:00

2021-12-12T08:00

2021-12-12T08:04

экономика

малайзия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

таможенный союз

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россия обогнала Швейцарию по поставкам шоколада и вошла в первую десятку лидеров рынка. Львиная доля экспорта — в Китай. Азиаты по достоинству оценили высокое качество кондитерских изделий made in Russia. Высокий спрос и на Ближнем Востоке. О сладких перспективах международной торговли — в материале РИА Новости.Со сладким по мируПрошлогодние показатели экспорта — 295,7 тысячи тонн на 729,2 миллиона долларов. В этом году поставки резко увеличились, отмечают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).За восемь месяцев — 838,5 миллиона долларов. У Швейцарии — 819.Россия теперь на десятом месте в рейтинге поставщиков шоколада. На первом — Германия, на втором — Бельгия, на третьем — Италия.Экспорт растет пять лет подряд. Отечественная продукция поступает в 92 страны. Больше всего отправляем в Китай и Таможенный союз — 57 процентов.В КНР российскую кондитерку ценят за натуральность. Что неудивительно: у всех на слуху страшилки про поддельные куриные яйца в Азии. Да и цена привлекательная.Китай — очень перспективный рынок сбыта. Нужно лишь грамотно и креативно продвигать товар. В том числе в интернете. Например, благодаря одному видео с популярным местным блогером удалось продать шоколадных изделий на несколько сотен миллионов рублей.Поставки увеличиваются и за счет новых направлений — Сербии, Бразилии, Нигерии и Ближнего Востока. Ослабление рубля повысило конкурентоспособность: в прошлом году национальная валюта потеряла к доллару и евро порядка 25 процентов."Шоколадный бизнес процветает. Нарастили экспорт, несмотря на коронакризис. А у европейских компаний проблемы", — отмечает Карен Налбандян, генеральный директор ООО "Главторг".Зарубежные потребители также распробовали отечественные пастилу и зефир. В странах Юго-Восточной Азии набирают популярность вафли.Российские сладости оценили и за океаном. В первом квартале 2021-го американцы купили русского мороженого на 4,7 миллиона долларов — почти две тысячи тонн, подсчитали в федеральном центре "Агроэкспорт" Минсельхоза.Конечно, для США это капля в море. Там этот рынок — 20 миллиардов долларов в год. Тем не менее ожидается, что спрос на российский продукт будет расти на десятки процентов.Пломбир в вафельном стаканчике особенно полюбили в южных штатах, таких как Флорида, Калифорния. Причем его можно купить именно в стаканчике, а не целым ведром, как это принято в США. Кроме того, российский десерт не такой приторно сладкий, как обычно в Америке, что большой плюс.Хотя для потребителя это далеко не дешевая покупка. Если литр американского пломбира среднего качества стоит около шести долларов, то за маленький "русский стаканчик" придется выложить от трех с половиной до четырех.Китайцы в первом квартале купили в России мороженого на 2,6 миллиона долларов, это второй результат. Третий и четвертый — у Монголии и Украины. Всего экспорт увеличился на 61 процент, до 14 миллионов.За пять лет этот показатель вырос вдвое, с 13 до 25 тысяч тонн в год. В 2020-м Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков с долей 1,2 процента.Шоколад в пользуВ прошлом году отечественные производители выпустили 3,85 миллиона тонн кондитерских изделий. По итогам 2021-го ожидают четыре миллиона.Внутреннее потребление стабильно растет уже десять лет, в среднем на один-три процента в год. Усиливается и конкуренция между предприятиями. На первый план выходит качество и вкус.Однако в России десертов покупают меньше, чем в развитых странах, — в среднем 25,2 килограмма на человека в год. В Великобритании — 27, в Германии — 34.Самая любимая у нас сладость — плиточный шоколад. Его предпочитает каждый третий. На втором месте — торты, затем — выпечка и конфеты.Около 40 процентов россиян тратят на сладости до тысячи рублей в месяц — таковы данные аналитического центра университета "Синергия". Треть — до двух.Аналитики предупреждают: в 2022-м сладкоежкам придется раскошелиться.Дело в том, что на десять процентов подорожали какао-бобы и какао-масло. Вдвое взлетело в цене и пальмовое масло, которое добавляют в шоколад.В России этих ингредиентов нет. Отечественные производители закупаются в Малайзии, Кот-д'Ивуаре, Индонезии. Поскольку логистические цепочки пострадали из-за пандемии, увеличиваются транспортные расходы. Влетает в копеечку и оборудование, в основном иностранное.По пессимистичным прогнозам, цены на шоколад, а также на содержащие его продукты в среднем прибавят 25 процентов.Однако не исключено, что подорожания удастся избежать, если общая инфляция пойдет на спад и удержится в диапазоне четырех с половиной — семи процентов.Впрочем, отказывать себе в сладком не стоит. Всего тридцать граммов темного шоколада в день сделают вас счастливее. К такому выводу пришли ученые Сеульского национального университета."Но надо внимательно смотреть на состав. Полезен шоколад с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70-75 процентов. Там магний и калий, необходимые для нервной системы. Тонизирующие кофеин и теобромин, они придают энергию", — объясняет нутрициолог Татьяна Епифанова.Как отмечают во многих исследованиях, регулярное употребление качественного темного шоколада помогает работе сердечно-сосудистой системы, понижает холестерин, нормализует обмен жиров. И, само собой, улучшает настроение.

https://ria.ru/20211203/inflyatsiya-1761914688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, малайзия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), таможенный союз, россия