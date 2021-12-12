https://ria.ru/20211212/sbil-1763367419.html

На Украине подросток устроил погоню от полиции и сбил шесть человек

На Украине подросток устроил погоню от полиции и сбил шесть человек - РИА Новости, 12.12.2021

На Украине подросток устроил погоню от полиции и сбил шесть человек

Несовершеннолетний водитель в украинском Луцке, убегая от полиции, сбил на пешеходном переходе шесть человек и въехал в дерево, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T19:50

2021-12-12T19:50

2021-12-12T20:00

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КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний водитель в украинском Луцке, убегая от полиции, сбил на пешеходном переходе шесть человек и въехал в дерево, сообщила пресс-секретарь главного управления нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук."ДТП произошло примерно в 14.40 (15.40 мск - ред.). Несовершеннолетний 2005 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane, двигался еще с двумя несовершеннолетними пассажирами по проспекту Соборности в Луцке. Не выполнил требования патрульной полиции об остановке и, следуя на красный сигнал светофора, совершил наезд на шестерых пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет, после этого въехал в дерево", - цитирует Бузулук агентство УНН.По ее словам, в результате ДТП тяжелейшие травмы получили малолетний ребенок пяти лет и его мать 1982 года рождения. Сейчас им оказывается помощь в больнице. Травму также получила женщина 1980 года рождения, она тоже находится в больнице. Представитель полиции добавила, что травмы получили еще три девушки, которых после осмотра отпустили домой."Другие несовершеннолетние – 2005 и 2006 годов рождения – травм не получили. Водитель – трезв, но у всех еще взята кровь на алкоголь. Изъято видео с камер наблюдения. Сейчас решается вопрос о задержании водителя…, но это только предварительная информация", - добавила Бузулук.

https://ria.ru/20180421/1519148119.html

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в мире, украина, бузулук, волынская область