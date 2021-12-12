19:50 12.12.2021 (обновлено: 20:00 12.12.2021)
На Украине подросток устроил погоню от полиции и сбил шесть человек
В украинском Луцке подросток устроил погоню от полиции и сбил шесть человек
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
© Фото : Національна поліція України
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний водитель в украинском Луцке, убегая от полиции, сбил на пешеходном переходе шесть человек и въехал в дерево, сообщила пресс-секретарь главного управления нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук.
"ДТП произошло примерно в 14.40 (15.40 мск - ред.). Несовершеннолетний 2005 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane, двигался еще с двумя несовершеннолетними пассажирами по проспекту Соборности в Луцке. Не выполнил требования патрульной полиции об остановке и, следуя на красный сигнал светофора, совершил наезд на шестерых пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет, после этого въехал в дерево", - цитирует Бузулук агентство УНН.
По ее словам, в результате ДТП тяжелейшие травмы получили малолетний ребенок пяти лет и его мать 1982 года рождения. Сейчас им оказывается помощь в больнице. Травму также получила женщина 1980 года рождения, она тоже находится в больнице. Представитель полиции добавила, что травмы получили еще три девушки, которых после осмотра отпустили домой.
"Другие несовершеннолетние – 2005 и 2006 годов рождения – травм не получили. Водитель – трезв, но у всех еще взята кровь на алкоголь. Изъято видео с камер наблюдения. Сейчас решается вопрос о задержании водителя…, но это только предварительная информация", - добавила Бузулук.
21 апреля 2018, 21:46На Украине полиция устроила погоню за пьяным священником