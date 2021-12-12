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Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии
Премьер Польши Моравецкий обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве.
"Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии – ред.), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции", - сказал Моравецкий.
"Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы", - добавил польский премьер.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.