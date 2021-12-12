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Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии
Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2021
Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии
Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:38
2021-12-12T21:46
в мире
белоруссия
германия
польша
минск
александр лукашенко
матеуш моравецкий
олаф шольц
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве."Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии – ред.), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции", - сказал Моравецкий."Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы", - добавил польский премьер.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html
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в мире, белоруссия, германия, польша, минск, александр лукашенко, матеуш моравецкий, олаф шольц
21:38 12.12.2021 (обновлено: 21:46 12.12.2021)
 
Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии

Премьер Польши Моравецкий обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве.
"Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии – ред.), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции", - сказал Моравецкий.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 09:19
В МИД заявили о сотрудничестве с Белоруссией по борьбе с санкциями Запада
"Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы", - добавил польский премьер.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:17
В Белоруссии анонсировали экономические контрсанкции против Запада
 
В миреБелоруссияГерманияПольшаМинскАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийОлаф Шольц
 
 
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