https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763375116.html

Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии

Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2021

Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии

Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T21:38

2021-12-12T21:38

2021-12-12T21:46

в мире

белоруссия

германия

польша

минск

александр лукашенко

матеуш моравецкий

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg

ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве."Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии – ред.), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции", - сказал Моравецкий."Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы", - добавил польский премьер.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе - 3,5 тысячи.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762014101.html

белоруссия

германия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, германия, польша, минск, александр лукашенко, матеуш моравецкий, олаф шольц