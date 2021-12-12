https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763337484.html

Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России

Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 12.12.2021

Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности введения новых американских санкций против России, заявил, что невозможно вводить какие-либо... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:23

2021-12-12T13:23

2021-12-12T13:23

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности введения новых американских санкций против России, заявил, что невозможно вводить какие-либо ограничения против РФ и не испытывать страдания самому, и в мире это все понимают.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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сша

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия