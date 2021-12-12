Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России
Пресс-секретарь Песков: невозможно вводить санкции против России и не страдать при этом
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности введения новых американских санкций против России, заявил, что невозможно вводить какие-либо ограничения против РФ и не испытывать страдания самому, и в мире это все понимают.
"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому - невозможно. Это все понимают в мире", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.