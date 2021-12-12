https://ria.ru/20211212/saakashvili-1763376009.html

Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом

Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом - РИА Новости, 12.12.2021

Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом

Неврологическое состояние находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на необходимость перевести его в психоневрологический РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T21:52

2021-12-12T21:52

2021-12-12T22:14

в мире

задержание саакашвили в грузии

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Неврологическое состояние находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на необходимость перевести его в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом, заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.Саакашвили сейчас находится в военном госпитале в Гори, где лечится после длительной голодовки в тюрьме."Его неврологическое состояние является основным. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения, однако все это не выходит за пределы нормы. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии. Речь шла о переводе за границу", - заявил врач журналистам.Врачи консилиума после встречи с заключенным сообщили, что Саакашвили принимает психотропные лекарства, но ему также нужна помощь психотерапевта.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211210/saakashvili-1763177005.html

https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762963624.html

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