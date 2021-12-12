https://ria.ru/20211212/rossiya-1763351696.html

Путин: Россия, кроме прочих проблем, столкнулась в 1990-е с терроризмом

Путин: Россия, кроме прочих проблем, столкнулась в 1990-е с терроризмом - РИА Новости, 12.12.2021

Путин: Россия, кроме прочих проблем, столкнулась в 1990-е с терроризмом

Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T16:17

2021-12-12T16:17

2021-12-12T16:17

общество

владимир путин

северный кавказ

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне, рассказал президент России Владимир Путин."Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов… но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"."Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной", - добавил он.

https://ria.ru/20211212/putin-1763349724.html

северный кавказ

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общество, владимир путин, северный кавказ, россия